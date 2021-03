पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना कोरोनाची लागण, दोन दीनवसांपूर्वी घेतली होती ‘चिनी लस’

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. शनिवारी त्यांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. इम्रान यांचे विशेष सहाय्यक फैजल सुलतान यांनी याबाबत माहिती दिली.

PM Imran Khan has tested positive for Covid-19 and is self isolating at home

