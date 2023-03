PSL मध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड! 40 षटकात कुटल्या 515 धावा; उस्मानचे 36 चेंडूत शतक, आफ्रिदीची हॅटट्रीक

पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये शनिवारी मुल्तान सुल्तान्स आणि क्वेटा ग्लॅडिएटर्स संघात सामना खेळला गेला. रावळपिंडीच्या पिंडी क्रिकेट मैदानावर खेळल्या गेलेल्या या लढतीत धावांचा अक्षरश: पाऊस पडला. दोन्ही संघांनी मिळून तब्बल 515 धावांची लयलुट केली. टी-20 क्रिकेटमध्ये एकाच लढतीत सर्वाधिक धावांचा हा विश्वविक्रम आहे.

मुल्सान सुल्तान्सने प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकात 3 विकेट्स गमावून 262 धावा चोपल्या. याला क्वेटा ग्लॅडिएटर्सनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. क्वेटाने 20 षटकात 8 विकेट्स गमावून 253 धावा कुटल्या. अवघ्या 9 धावांनी त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला.

टी-20 क्रिकेटमध्ये एकाच लढतीत सर्वाधिक धावांचा विक्रमही झालाय. याआधी 2022मध्ये दक्षिण आफ्रिका टी-20 चॅलेंजमध्ये टायटन्स आणि नाईट्स या संघादरम्यान खेळल्या गेलेल्या लढतीत दोन्ही संघांनी मिळून 501 धावा केल्या होत्या. टायटन्सने 271 धावा केल्या होत्या, तर या धावांचा पाठलाग करताना नाईट्सनेही 230 धावांपर्यंत मजल मारली होती. मात्र टी-20 क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच धावांचा पाठलाग करताना एखाद्या संघाने 250 धावांचा टप्पा पार केला. याआधी 2016मध्ये न्यूझीलंडचा स्थानिक संघ सेंट्रल डिस्ट्रिक्टने ओटागोविरुद्ध धावांचा पाठलाग करताना 248 धावा चोपल्या होत्या. हा विक्रमही आता मोडीत निघाला.

RAINING RECORDS

5⃣1⃣5⃣: This is the highest match aggregate in T20 cricket in the world. #HBLPSL8 I #SabSitarayHumaray | #QGvMS pic.twitter.com/xlzynehkGr

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) March 11, 2023