Mumbai Amritsar Express – मुंबई-अमृतसर एक्सप्रेसच्या दोन डब्यांमधील कपलिंग तुटले, डाऊन मार्गावर 40 मिनिटे वाहतूक ठप्प

सामना ऑनलाईन
|

पश्चिम रेल्वेमार्गावरील डहाणू स्थानकाजवळ मुंबई-अमृतसर एक्सप्रेसच्या दोन डब्यांमधील कपलिंग तुटले. मुख्य गाडी पुढे गेल्याने प्रवाशांमध्ये काहीकाळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. पश्चिम रेल्वेच्या वाणगाव ते डहाणू रोड स्थानका दरम्यान रविवारी दुपारी 1 वाजून 20 मिनिटांच्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेमुळे डाऊन मार्गावरील वाहतूक तब्बल 40 मिनिटे ठप्प झाली होती. डबे जोडल्यानंतर एक्सप्रेस अमृतसरच्या दिशेने रवाना करण्यात आली.

मुसळधार पावसामुळे आधीच रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली असताना त्यात डहाणूजवळ घडलेल्या या घटनेमुळे प्रवाशांच्या त्रासात आणखी भर पडली. सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली. मात्र लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीवर याचा परिणाम झाला. घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत तुटलेली कप्लिंग दुरुस्त करून डबे पुन्हा गाडीला जोडले.

अर्ध्या तासाच्या कामानंतर गाडीने पुढील प्रवास सुरू केला आणि सेवा पूर्ववत झाली. या अनपेक्षित प्रकारामुळे काही गाड्यांचे वेळापत्रक बिघडले. परिणामी प्रवाशांना गैरसोयींचा सामना करावा लागला. या घटनेचे नेमके कारण शोधण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून चौकशी सुरू असल्याचे समजते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Jalna Rain – भोकरदन तालुक्यात मुसळधार पावसाचा धुडगूस! दहाही मंडळात अतीवृष्टी, पिकांचे प्रचंड नुकसान

Beed News गेवराई तालुक्यातील 32 गावांना पूराचा धोका, नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यास सुरुवात

Ratnagiri News – मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघात सत्र सुरूच, हातखंबा येथे कारला आग

ISPL Season 3 – टेनिस बॉल टी-10 स्पर्धेचे बिगुल वाजले, सर्वोत्तम खेळाडूला नवी कोरी Porche 911 मिळणार; जाणून घ्या सर्व माहिती

Nanded News – आम्ही जगायचे की मरायचे ते सांगा; लोकप्रतिनिधींना फटकारत शेतकऱ्यांचा सामूहिक जलसमाधीचा प्रयत्न

Mumbai News – मालाडमध्ये प्रॉपर्टीच्या वादातून गोळीबार, मित्राने केलेल्या गोळीबारात एक जखमी

गुजरातमधील सूरत विमानतळावर दुर्घटना, लँडिंग करताना प्रशिक्षणार्थी विमान धावपट्टीवरून घसरले

Ahilyanagar Rain – सीना नदीला महापूर, शासकीय बंधारा फुटल्याने शेतजमीनी वाहून गेल्या; अधिकाऱ्यांचा पंचनामा करण्यास विलंब

Solapur Rain- पावसाचं थैमान… शेतकऱ्यांचा आक्रोश; राज्यकर्ते मात्र गरबा खेळण्यात व्यस्त, मिसेस मुख्यमंत्र्यांची पण हजेरी