16 वर्षीय मुलीवर बलात्कार, भाजपच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या खासगी सचिवाला अटक

छत्तीसगड भाजपचे माजी मुख्यमंत्री रमन सिंह (former Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh) यांच्या खासगी सचिवाला अटक करण्यात आली आहे. ओ.पी. गुप्ता असे अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव असून 16 वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी त्याला बेड्या घातल्या आहेत. पोलिसांनी बुधवारी ही कारवाई केली.

Personal assistant of former Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh arrested for allegedly raping 16-year-old girl in Raipur: Police

सहायक पोलीस अधीक्षक प्रफुल ठाकूर (ASP Praful Thakur) यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, पीडित अल्पवयीन मुलगी ही आरोपीच्या घरी राहात होती. याचा गैरफायदा घेत आरोपीने तिचे लैंगिक शोषण केले. या प्रकरणी कलम 376 आणि 506 तसेच पॉस्को कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

OP Gupta, Personal Secretary to former Chhattisgarh CM Raman Singh arrested y’day for allegedly sexually assaulting a minor girl. Praful Thakur ASP says,”The girl used to live at his residence. A case has been registered under sections 376&506 of Indian Penal Code,&POSCO Act”. pic.twitter.com/ATPzVu6JxQ

