Photo – गोंडस… लक्ष्मीपूजनाच्या मुहुर्तावर रणवीर दीपीकाने दाखवला लाडक्या लेकीचा फोटो

\u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0926\u0940\u092a\u093f\u0915\u093e \u092a\u0926\u0941\u0915\u094b\u0923 \u0906\u0923\u093f \u0930\u0923\u0935\u0940\u0930 \u0938\u093f\u0902\u0917\u0928\u0947 \u0932\u0915\u094d\u0937\u094d\u092e\u0940\u092a\u0942\u091c\u0928\u093e\u091a\u093e \u092e\u0941\u0939\u0941\u0930\u094d\u0924 \u0938\u093e\u0927\u0924 \u0932\u0947\u0915 \u0926\u0941\u0906\u091a\u0947 \u092b\u094b\u091f\u094b \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e\u0935\u0930 \u0936\u0947\u0905\u0930 \u0915\u0947\u0932\u0947 \u0906\u0939\u0947\u0924.