Photo – गोंडस… लक्ष्मीपूजनाच्या मुहुर्तावर रणवीर दीपीकाने दाखवला लाडक्या लेकीचा फोटो

सामना ऑनलाईन
|

अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंगने लक्ष्मीपूजनाचा मुहुर्त साधत लेक दुआचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

