पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या 32 प्रभागातील 128 जागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर; प्रस्थापितांना धक्का!

पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकांसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. ३२ प्रभागातील 128 जागांसाठी आरक्षण सोडत पार पडली. यात अनेक प्रस्थापितांना धक्का बसला आहे. त्यामुळे त्यांना आता उमेदवारीसाठी इतर प्रभागातून चाचपणी करावी लागणार आहे.

जाहीर झालेली आरक्षण सोडत

प्रभाग क्रमांक: १

अ) ओबीसी

ब) महिला सर्वसाधारण

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: २

अ) ओबीसी महिला

ब) महिला सर्वसाधारण

क) सर्वसाधारण

ड) सर्वसाधारण

प्रभाग क्रमांक : ३

अ) महिला अनुसुचित जाती

ब) ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) सर्वसाधारण

प्रभाग क्रमांक : ४

अ) महिला अनुसुचित जाती

ब) अनुसुचित जमाती

क) महिला ओबीसी

ड) सर्वसाधारण

प्रभाग क्रमांक : ५

अ) महिला ओबीसी

ब) ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : ६

अ) महिला ओबीसी

ब) ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: ७

अ) ओबीसी

ब) महिला सर्वसाधारण

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : ८

अ) अनुसुचित जाती

ब) महिला ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: ९

अ) अनुसुचित जाती

ब) महिला ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: १०

अ) महिला अनुसुचित जाती

ब) महिला ओबीसी

क) अ राखीव

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : ११

अ) अनुसुचित जाती

ब) महिला ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: १२

अ) ओबीसी

ब) महिला सर्वसाधारण

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: १३

अ) अनुसुचित जाती

ब) महिला ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: १४

अ) ओबीसी

ब) महिला सर्वसाधारण

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: १५

अ) ओबीसी

ब) महिला सर्वसाधारण

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: १६

अ) अनुसुचित जाती

ब) महिला ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: १७

अ) महिला अनुसुचित जाती

ब) ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: १८

अ) महिला ओबीसी

ब) महिला सर्वसाधारण

क) सर्वसाधारण

ड) सर्वसाधारण

प्रभाग क्रमांक: १९

अ) महिला अनुसुचित जाती

ब) महिला ओबीसी

क) अ राखीव

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: २०

अ) अनुसुचित जाती

ब) महिला ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक: २१

अ) महिला अनुसुचित जाती

ब) ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : २२

अ) महिला ओबीसी

ब) महिला सर्वसाधारण

क) अ राखीव

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : २३

अ) महिला अनुसुचित जाती

ब) ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : २४

अ) ओबीसी

ब) महिला सर्वसाधारण

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : २५

अ) अनुसुचित जाती

ब) महिला ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : २६

अ) अनुसुचित जाती

ब) महिला ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : २७

अ) अनुसुचित जाती

ब) महिला ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : २८

अ) ओबीसी

ब) महिला सर्वसाधारण

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : २९

अ) महिला अनुसुचित जाती

ब) महिला अनुसुचित जमाती

क) ओबीसी

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : ३०

अ) अनुसुचित जाती

ब) महिला अनुसुचित जाती

क) ओबीसी

ड) महिला सर्वसाधारण

प्रभाग क्रमांक : ३१

अ) महिला अनुसुचित जाती

ब) ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव

प्रभाग क्रमांक : ३२

अ) महिला अनुसुचित जाती

ब) ओबीसी

क) महिला सर्वसाधारण

ड) अ राखीव