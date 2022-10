पंतप्रधान मोदी कारगिलला पोहोचले, लष्कराच्या जवानांसोबत साजरी करणार दिवाळी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी कारगिलमध्ये जवानांसोबत दिवाळी साजरी करण्यासाठी पोहोचले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) सांगितले की, ‘पंतप्रधान मोदी कारगिलला पोहोचले आहेत, ते देशातील जवानांसोबत दिवाळी साजरी करतील.’

पंतप्रधान मोदींनीही देशातील नागरिकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि ट्विट केले, ‘तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. प्रकाशाचा हा सण प्रत्येकाच्या आयुष्यात आनंद आणि चांगले आरोग्य घेऊन येवो.’

Prime Minister Shri @narendramodi has landed in Kargil, where he will celebrate Diwali with our brave soldiers. pic.twitter.com/RQxanDEgDK

— PMO India (@PMOIndia) October 24, 2022