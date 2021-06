खुशखबर! इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या किंमतींमध्ये मोठी घट, 11 ते 18 हजारांचा मिळतोय फायदा

केंद्र सरकारने FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India) योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक टू-व्हिलर्सवरील सबसिडी 50 टक्के वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने इलेक्ट्रिक स्कूटरची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना देण्यात येणारी सबसिडी 10 हजार रुपये प्रति केडब्ल्यूएच वरून वाढवून 15 हजार प्रति केडब्ल्यूएच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या किंमतींमध्ये घट झाली आहे.

TVS Motor

सरकारने सबसिडी वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर टीव्हीएस मोटर कंपनीने iQube इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या किंमतीत 11 हजार 250 रुपयांची घट केली आहे. iQube चे लेटेस्ट व्हर्जनची दिल्लीतील किंमत 1 लाख 777 रुपये आणि बंगळुरुतील किंमत 1 लाख 10 हजार 506 झाली आहे. याआधी ही दिल्लीत ही स्कूटर 1 लाख 12 हजार 27 आणि बंगळुरूमध्ये 1 लाख 21 हजार 756 रुपयांना मिळत होती.

Ather

बंगळुरुरची इलेक्ट्रिक दुचाकी निर्माता कंपनी Ather एनर्जीने देखील आपल्या Ather 450X स्कूटरची किंमत 14 हजार 500 रुपयांनी कमी केली आहे. याची एक्स शो रुम किंमत 1 लाख 44 हजार 500 रुपये होती, मात्र दिल्लीत आता ही स्कूटर 1 लाख 32 हजार 426 रुपयांना मिळणार आहे. तर Ather 450 plus स्कूटरची किंमत 1 लाख 33 हजार 416 रुपये झाली आहे.

Okinawa Autotech

इलेक्ट्रिक दुचाकी बनवणारी कंपनी Okinawa Autotech ने देखील बुधवारी पोर्टफोलियोमध्ये बदल करत स्कूटरच्या किंमती कमी केल्या. कंपनीने इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या किंमतींमध्ये 7 हजार 209 ते 17 हजार 892 रुपयांपर्यंत घट केली आहे. कंपनीच्या Praise+ इलेक्ट्रिक स्टूटरची किंमत 1 लाख 17 हजारांवरून 99 हजार 708 रुपये झाली आहे, तर Praise Pro ची किंमत 84 हजार 756 वरून 76 हजार 848 रुपये झाली आहे.

Ampere

Ampere देखील आपल्या Magnus आणि Zeal या दोन स्कूटरच्या किंमती 9 हजारांनी कमी केल्या आहेत. यानंतर Ampere Zeal ची दिल्लीतील किंमत 59 हजार 990 रुपये, तर Ampere Magnus चीकिंमत 65 हजार 990 रुपये झाले आहे.