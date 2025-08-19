Buchi Babu Trophy 2025 – पृथ्वीचे महाराष्ट्राकडून दमदार पदार्पण! पहिल्याच लढतीत झळकावले खणखणीत शतक

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई सोडून महाराष्ट्राच्या संघाकडून खेळणाऱ्या पृथ्वी शॉ याने दमदार पदार्पण केले आहे. बुची बाबू स्पर्धेत पहिल्याच लढतीत पृथ्वी शॉ याने छत्तीसगड विरुद्ध खेळताना खणखणीत शतक झळकावले आहे. पृथ्वीने 122 चेंडूत 14 चौकार आणि एक उत्तुंग षटकार ठोकत शतकाला गवसणी घातली.

पृथ्वी शॉ याच्यासाठी गेले काही वर्ष खास राहिलेले नाही. टीम इंडियामधून दत्तू मिळाल्यानंतर मुंबईच्या संघातही त्याला स्थान मिळाले नाही. एवढेच नाही तर आयपीएलमध्येही त्याला कोणत्याही संघाने खरेदी केले नाही. यामुळे नैराश्य आलेल्या पृथ्वीने बदल म्हणून मुंबई सोडली आणि महाराष्ट्राच्या संघाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय त्याच्या पथ्यावर पडला आणि महाराष्ट्राकडून पहिल्यांदाच खेळताना शतक ठोकले.

चेन्नई येथे बुची बाबू स्पर्धेत छत्तीसगड विरुद्ध महाराष्ट्राचा डाव संकटात असताना पृथ्वीने आपला अनुभव पणाला लावत शतक ठोकले. त्याने 140 चेंडूत 111 धावांची खेळी केली.

Buchi Babu Trophy 2025 – वीज नाही सरफाराज खानची बॅट कडाडली, पठ्ठ्याने पुन्हा एकदा केली धमाकेदार कामगिरी

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

 Skin Care – चमचाभर हा पदार्थ आहे फेशियलसाठी सर्वात महत्त्वाचा, वाचा

खडकवासला धरणातून मुठा नदीपात्रातील विसर्ग वाढवणार; नदीकाठच्या परिसराला सतर्कतेचा इशारा

Asia cup 2025 India squad – आशिया चषकासाठी ‘टीम इंडिया’ची घोषणा; सूर्या कर्णधार, तर गिल उपकर्णधार

Hair Color Tips – केसांना कलर केल्यानंतर तेल लावायला हवे का? वाचा

Hair Care – केसगळतीवर लिंबाचा वापर कसा करायला हवा, वाचा

heavy-rain-in-chandrapur-city-at-risk-of-flood-situation

Chandrapur Rain Update: चंद्रपूर जिल्ह्यात पावसाची संततधार, शहरात पूर परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका

Nanded rain

Marathwada Rain Update: नांदेडमध्ये लष्कराकडून पूरग्रस्तांना मदत; वैद्यकीय शिबिर आणि अन्न वाटप केंद्रांची सुरुवात

local-rights-panel-wins-11-of-15-seats-in-mumbai-port-workers-cooperative-bank

मुंबई बंदर कर्मचारी पतपेढीवर स्थानीय लोकाधिकार समितीचा झेंडा, सहकार पॅनलने 15पैकी तब्बल 11 जागा जिंकल्या

Skin Care – आता घरीच पार्लरसारखी चमक मिळवा, दूध आणि मध वापरून स्टेप बाय स्टेप फेशियल करा