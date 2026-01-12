इस्रोच्या मोहिमेला मोठा धक्का; वर्षातील पहिले प्रक्षेपण अयशस्वी, रॉकेटने दिशा बदलली, उपग्रहांशी संपर्क तुटला

इस्रोच्या या वर्षातील पहिल्याच अवकाश मोहिमेला मोठा धक्का बसला आहे. इस्रोचे PSLV-C62 हे या वर्षातील पहिलेच मिशन अयशस्वी झाले आहे. रॉकेट यशस्वीरित्या प्रक्षेपित झाले. मात्र, तिसऱ्या टप्प्यानंतर डेटा पोहचण्यास उशीर होत होता. चौथा टप्पा सुरू झाला, परंतु त्यानंतर कोणतेही अपडेट मिळाले नाहीत. त्यामुळे मिशन नियंत्रण केंद्रावर शांतता पसरली. इस्रो प्रमुखांनी स्पष्ट केले की तिसऱ्या टप्प्यात एक बिघाड झाला होता. रॉकेटने दिशा बदलली होती, ज्यामुळे सर्व उपग्रह अवकाशात हरवले. त्यांच्याशी संपर्क साधणे शक्य नाही.
इस्रोचे वर्षातील पहिले प्रक्षेपण अयशस्वी झाले आहे. PSLV-C62 मिशनपूर्वी, गेल्या वर्षी C61 देखील अयशस्वी झाले. यावेळी, रॉकेट यशस्वीरित्या प्रक्षेपित झाले. तथापि, तिसऱ्या टप्प्यानंतर डेटा उशिरा पोहोचू लागला. चौथा टप्पा सुरू झाला, परंतु त्यानंतर कोणतेही अपडेट मिळाले नाहीत. त्यामुळे ही मोहिम अपयशी ठरली आहे. पहिले PSLV प्रक्षेपण २० सप्टेंबर १९९३ रोजी झाले (PSLV-D1). हे विकास टप्प्यात होते आणि अयशस्वी झाले. पहिले यशस्वी प्रक्षेपण १५ ऑक्टोबर १९९४ रोजी झाले. जानेवारी २०२६ पर्यंत, एकूण ६३ PSLV उड्डाणे झाली आहेत. त्यातील ६० यशस्वी ठरली आहेत. तर ३ पूर्ण किंवा आंशिक अपयशी ठरली आहेत.
⚠️ The vehicle appears to have lost control over its orientation during 3rd stage action.
This is the second consecutive PSLV mission where ISRO has experienced an issue with PSLV’s 3rd stage.
Awaiting more information, but the situation is not looking good at present. pic.twitter.com/y4qGvBp5jH
— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) January 12, 2026
ही मोहिम यशस्वी झाली असती तर चेन्नई-आधारित अंतराळ स्टार्टअप ऑर्बिटएड एरोस्पेसने आपला पहिला उपग्रह, आयुलसॅट तैनात केला असता. या उपग्रहाने उपग्रहांच्या कक्षेत इंधन भरण्याच्या तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन केले असते. ते देशाचे पहिले व्यावसायिक इन-ऑर्बिट डॉकिंग आणि इंधन भरण्याचे इंटरफेस बनले होते.