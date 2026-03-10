Pune Porsche Case – विशाल अग्रवाल याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पुणे हिट अॅण्ड रन प्रकरणातील मोठी अपडेट समोर येत आहेत. पुण्याच्या हिट अॅन्ड रन प्रकरणातील मुख्य अल्पवीन आरोपीचे वडील विशाल अग्रवाल याला जामीन मंजूर झाला आहे. सर्वाच्च न्यायालयाने काही अटीशर्थीवर विशाल अग्रवाल याला जामीन मंजूर केला आहे.

पुण्यातील कल्याणीनगर येथे मे, 2024 मध्ये ही घटना घडली होती. अल्पवयीन मुलाने आलिशान पोर्शे कार भरधाव चालवत दोन बाईकस्वारांना चिरडले होते. यातील मुख्य व सहआरोपी अल्पवयीन आहेत. घटना घडली तेव्हा हे दोन्ही आरोपी दारू प्यायले होते. या घटनेने एकच खळबळ उडाली. मुलाला वाचवण्यासाठी बांधकाम उद्योजक असलेल्या विशाल अगरवाल याने वैद्यकीय अहवालात छेडछाड केल्याचे निदर्शनास आले होते. शिवाय तुरुंगात आरोपींना वाचवण्यासाठी राजकीय बळ वापरले गेल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर विशाल अगरवाल याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली होती. गेल्या 22 महिन्यांपासून विशाल तुरुंगात आहे. आता विशाल अग्रवाल याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

या सरकारवरच एस्मा लावला पाहिजे! LPG च्या वाढत्या किमती आणि खंडित पुरवठ्यावर अरविंद सावंत यांचा संताप

lpg-gas

Israel Iran War – LPG उत्पादन वाढवणे, पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारची तारेवरची कसरत; ECA लागू

RTE प्रवेशासाठी 1 किलोमीटर अंतराची अट उच्च न्यायालयाकडून स्थगित, महाराष्ट्र सरकारला धक्का

ICC T20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये विराट कोहली का नाही दिसला?

Share Market News – सेन्सेक्स 800 अंकांनी वधारला, निफ्टीनेही घेतली 250 अंकांची झेप; बाजारातील तेजीचं कारण काय?

इस्रायल-इराण संघर्षामुळे मुंबईकरांना आवडीच्या पदार्थांना मुकावं लागणार, अनेक पदार्थ मेन्यूमधून बाहेर होण्याची शक्यता

सरकारच्या अटींमुळे 25 ते 30 लाख शेतकरी कर्जमाफीला मुकणार, सुनील प्रभू यांचा घणाघात

ICC T20 WC 2026 – बीसीसीआयने तिजोरी उघडली; विश्वविजेत्यांना 131 कोटींचे बक्षीस जाहीर!

Passengers At Dubai Airport Sent To Shelter Amid Iran Missile Threat

Viral Video – दुबईवर ड्रोन हल्ल्याचा इशारा, विमानतळ तातडीने केले रिकामे?