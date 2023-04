अभिनेता आर. माधवनचा मुलगा वेदांतची पुन्हा सुवर्ण कामगिरी

बॉलीवूड स्टार आर. माधवनचा मुलगा वेदांत याने पुन्हा एकदा सुवर्ण कामगिरी करत देशाचे नाव उंचावले आहे. नुकत्याच एका जलतरण स्पर्धेत वेदांतने देदिप्यमान कामगिरी केली आहे. त्याच्या या यशाबाबत सर्व स्तरातून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. आर. माधवनने देखील आपल्या मुलाच्या या कौतुकास्पद कामगिरीबाबत शुभेच्छा देत एक पोस्ट शेअर केली आहे.

वेदांतने मलेशियन इन्वटेशनल एज ग्रुप चॅम्पियनशिपमध्ये एक-दोन नव्हे तब्बल पाच सुवर्ण पदकांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. सोशल मीडियावर आर. माधवनने मुलाला सुवर्ण कामगिरीच्या शुभेच्छा देत एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्याने म्हटलय की, ”वेदांतने नुकतने मलेशियन इन्वटेशनल एज ग्रुप चॅम्पियनशिपमध्ये भाग घेतला होता. ज्यामध्ये तो विजयी झाला आहे”. आर. माधवनने शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये वेदांत तिरंगा आणि पाच सुवर्णपदकांसोबत पोज देताना दिसत आहे. तर दुसऱ्या फोटोमध्ये तो आपली आई सरिता बिरजेसोबत दिसत आहे.

With Gods grace and all your wishes Vedaant gets 5 golds for India ( 50, 100,200,400 & 1500m) with 2 PB’s at the Malaysian invitational age group championships,2023 held this weekend in Kuala Lumpur. Elated and very grateful. 🙏🙏🇮🇳🇮🇳🇮🇳❤️❤️❤️Thank you @swimmingfedera1 @Media_SAI pic.twitter.com/vaDMmiTFnh

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) April 16, 2023