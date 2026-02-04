पंतप्रधान मोदी घाबरले आहेत, म्हणूनच ते संसदेत आले नाहीत; राहुल गांधींचा घणाघात

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळत आहे. बुधवारी (४ फेब्रुवारी २०२६) लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन प्रस्तावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देणार होते. मात्र पंतप्रधानांचे हे संबोधन पुढे ढकलण्यात आले. यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर जोरदार टीका केली आहे.

पंतप्रधानांचे भाषण पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर राहुल गांधी यांनी X वर पोस्ट करत म्हटलं आहे की, “पंतप्रधान मोदी घाबरले आहेत, म्हणूनच ते आज संसदेत आले नाहीत.” विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी पंतप्रधान पळ काढत असल्याचा आरोप देखील राहुल गांधी यांनी केला.

याच मुद्द्यावर बोलताना काँग्रेस खासदार प्रियनाक गांधी म्हणाल्या आहेत की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घाबरले आहेत, म्हणून ते संसदेत आले नाहीत. त्यांचे रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि खासदार निष्कांत दुबे काँग्रेसच्या महिला खासदारांना पाहून बुलेट ट्रेनप्रमाणे पळाले.”

सोमवारी आणि मंगळवारी चिनी सैन्याने हिंदुस्थानात केलेल्या घुसखोरीवर बोलणारे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सत्ताधाऱ्यांनी रोखलं होतं. यानंतर मोठा गदारोळ झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. आजही संसदेत विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिकेत असल्याचं पाहायला मिळालं. यातच पंतप्रधान मोदींचे संध्याकाळी ५ वाजता होणारे भाषण रद्द करण्यात आलं आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Mumbai Pune Expressway Traffic Jam – वाहतूक सुरळीत व्हायला आणखी चार तास लागणार! पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे 20 तासांपासून जाम, नागरिकांचे हाल पण सरकार ढिम्म; आदित्य ठाकरे यांची टीका

WPL Final 2026 – दोस्तीत कुस्ती! चमचमत्या ट्रॉफीसाठी जीवलग मैत्रिणी एकमेकांना भिडणार

भाजपसाठी महिला फक्त ‘व्होट बँक’, RSS ने १०० वर्षांत एकाही महिलेला अध्यक्ष केलं नाही – मल्लिकार्जुन खरगे

भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांच्या बेल्टची किंमत 82 हजार रुपये? नेटकरीही चक्रावले

Mumbai Pune Expressway Traffic Jam – पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या सर्व बसेस बंद, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा निर्णय

निवडणूक आली की चर्चमध्ये जाणारे मोदी अल्पसंख्यांकावरील हल्ल्याबाबत मौन राहतात, ‘सिलेक्टीव्ह टार्गेटिंग’ व ‘बुलडोझर पॉलिटिक्स’ लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा! – खरगे

अमेरिकेची कृषी क्षेत्रातील एन्ट्री हिंदुस्थानी शेतकऱ्यांसाठी काळजी करणारी गोष्ट, शरद पवार यांचा इशारा

उधमपूर चकमक; सुरक्षा दलांना मोठं यश, जैश-ए-मोहम्मदच्या दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा