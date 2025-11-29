जमिनी गिळणं, नाहीतर उद्योगपतींचे दलाल म्हणून काम करणं हेच सध्या सत्ताधारी मंत्री, आमदार करताना दिसतायत! – राज ठाकरे

कुंभमेळ्यानिमित्त साधुग्राम उभारण्यासाठी तपोवनातील सतराशे झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही विरोध केला आहे. जमिनी गिळणं नाहीतर उद्योगपतींचे दलाल म्हणून काम करणं हेच सध्या सत्ताधारी मंत्री, आमदार, त्यांचे नातेवाईक आणि त्यांची वर्तुळं करताना दिसतायत असा हल्लाबोल राज ठाकरे यांनी केला. याबाबत त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली आहे.

आगामी कुंभमेळ्यासाठी सरकारने १८०० झाडं तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिकमध्ये कुंभमेळा हा काही पहिल्यांदा होत नाहीये. याआधी झालेल्या कुंभमेळ्यासाठी झाडे तोडण्यात आली नव्हती, मग आत्ता या कुंभमेळ्यासाठी झाडं का तोडावी लागत आहेत? असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला.

साधूंच्या नावाखाली संधिसाधूपणा करू नये!

बरं ही झाडं तोडून त्याची भरपाई म्हणून दुसरीकडे झाडं लावली जातील, असली पोकळ आश्वासनं सरकारने देऊच नयेत कारण असं कधी होत नाही. आणि सरकारकडे जर दुसरीकडे पाचपट झाडं लावायला जागा आहे तर मग तिकडेच साधुग्राम करा. सरकारने साधूंच्या नावाखाली उद्योगपतींच्या घशात काहीतरी टाकण्याचा संधिसाधूपणा करू नये. आणि काही कोटी झाडं लावल्याची घोषणा भाजप सरकारने काही वर्षांपूर्वी केली होती, जी झाडं कुठे दिसली नाहीत, असा टोला राज ठाकरे यांनी लगावला.

आज कुंभमेळ्याचं कारण दाखवून झाडं तोडायची, साधूंच्या नावाने ती जमीन सपाट करून घ्यायची आणि मग नंतर पुढे ती आपल्या लाडक्या उद्योगपतीला दान करायची! इतकाच विचार या सरकारचा असणार! नाहीतरी सध्या महाराष्ट्रात दुसरं काय सुरू आहे? जमिनी गिळणं नाहीतर उद्योगपतींचे दलाल म्हणून काम करणं हेच सध्या सत्ताधारी मंत्री, आमदार, त्यांचे नातेवाईक आणि त्यांची वर्तुळं करताना दिसतायत, असा घणाघात राज ठाकरे यांनी केला. तसेच राज ठाकरे यांनी वृक्षतोडीला तीव्र विरोध करत नाशिककरांच्या लढ्याला पाठिंबा दिला.

