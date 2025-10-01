डोनाल्ड ट्रम्पच माझा बाप…असे का म्हणाली राखी सावंत?

आपल्या वादग्रस्त विधानांसाठी प्रसिद्ध असलेली ड्रामा क्वीन राखी सावंत कायम कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. आता तिने नुकतेच माध्यमांशी संवाद साधताना आईच्या चिठ्ठीचा उल्लेख करत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्मच आपला बाप असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तिच्या या भन्नाट विधानाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओत राखी सावंत म्हणतेय की, माझी आई आता या जगात नाहीय. पण मृत्यूपूर्वी तिने एक चिठ्ठी सोडली होती. त्यात तिने डोनाल्ड ट्रम्प तुझा खरा बाप असल्याचा उल्लेख केला आहे.