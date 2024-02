‘गोध्रा: अपघात की षड्यंत्र?’चा टीझर प्रदर्शित; लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वाद चिघण्याची शक्यता

रणवीर शौरी आणि मनोज जोशी अभिनीत आगामी ‘गोध्रा: अपघात की षड्यंत्र’ या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी शुक्रवारी चित्रपटाचा पहिला टीझर लाँच केला आहे. अभिनेता रणवीर शौरीने X वर टीझर पोस्ट केला आहे.

आपल्या पोस्टमध्ये ‘#GodhraTeaser हे सर्व तुमचे आहे! हा अपघात किंवा षड्यंत्र असेल तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा’, असं आवाहान करण्यात आलं आहे. #GodhraTeaser Out Now #Godhra, 1 मार्च 2024 रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित होत आहे.

टीझरची सुरुवात साबरमती एक्स्प्रेस या पेटलेल्या ट्रेनच्या अंगावर काटा आणण्याऱ्या, मन विषण्ण करणाऱ्या चित्रानं होते. 22 वर्षांपूर्वी घडलेल्या भयंकर घटनेची ती झलक दाखवते. गुजरातच्या भाळी ही घटना कायमची कोरली गेली आहे.

