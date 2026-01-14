दररोज १० हजार पावले चालण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

दररोज चालणे खूप फायदेशीर आहे. आरोग्य तज्ञांपासून ते डॉक्टरांपर्यंत, सर्वजण म्हणतात की दररोज १० हजार पावले चालणे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. यामुळे केवळ मृत्युदर कमी होत नाही तर हृदयाचे आरोग्य, चयापचय आणि तंदुरुस्ती देखील सुधारते.
सामान्य गतीने १-२ मिनिटे चालणे, त्यानंतर १ मिनिट जलद चालणे समाविष्ट आहे. २०-३० मिनिटे असे चालण्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते. त्याचबरोबर चयापचय वाढतो. चरबी जाळण्याचे प्रमाण २-३ पट वाढते आणि मानसिक आरोग्यही सुधारते.
उलट चालण्यासाठी, उतारावर चालणे किंवा ट्रेडमिलवर ५-१०% सेट करावे. यामुळे यामुळे नितंब, हॅमस्ट्रिंगला बळकटी मिळते. यामुळे अधिक कॅलरीज बर्न होण्यास मदत होते. उलट चालताना पुढे झुकू नका याची काळजी घ्या.
उलट चालणे देखील अनेक आरोग्य फायदे देते. उलट चालण्याचा सराव करण्यासाठी, सुरक्षित ठिकाणी हळूहळू मागे चालणे. हे तुमचे गुडघे मजबूत करते, संतुलन सुधारते आणि पुनर्वसनासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. सुरुवातीला हे करण्यासाठी रेलिंग वापरा. नंतर हळूहळू आधाराशिवाय करावे.