दररोज १० हजार पावले चालण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

दररोज चालणे खूप फायदेशीर आहे. आरोग्य तज्ञांपासून ते डॉक्टरांपर्यंत, सर्वजण म्हणतात की दररोज १० हजार पावले चालणे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. यामुळे केवळ मृत्युदर कमी होत नाही तर हृदयाचे आरोग्य, चयापचय आणि तंदुरुस्ती देखील सुधारते.

शाकाहारी व्यक्तींनी बी १२ वाढवण्यासाठी आहारात हे पदार्थ समाविष्ट करायला हवेत

सामान्य गतीने १-२ मिनिटे चालणे, त्यानंतर १ मिनिट जलद चालणे समाविष्ट आहे. २०-३० मिनिटे असे चालण्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते. त्याचबरोबर चयापचय वाढतो. चरबी जाळण्याचे प्रमाण २-३ पट वाढते आणि मानसिक आरोग्यही सुधारते.

रताळे की बटाटा आपल्या आतड्यांसाठी सर्वात उपयुक्त काय आहे?

उलट चालण्यासाठी, उतारावर चालणे किंवा ट्रेडमिलवर ५-१०% सेट करावे. यामुळे यामुळे नितंब, हॅमस्ट्रिंगला बळकटी मिळते. यामुळे अधिक कॅलरीज बर्न होण्यास मदत होते. उलट चालताना पुढे झुकू नका याची काळजी घ्या.

रात्रीच्या जेवणात आणि झोपेमध्ये किती अंतर असायला हवे?

उलट चालणे देखील अनेक आरोग्य फायदे देते. उलट चालण्याचा सराव करण्यासाठी, सुरक्षित ठिकाणी हळूहळू मागे चालणे. हे तुमचे गुडघे मजबूत करते, संतुलन सुधारते आणि पुनर्वसनासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. सुरुवातीला हे करण्यासाठी रेलिंग वापरा. ​​नंतर हळूहळू आधाराशिवाय करावे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Chattisgarh News – सुकमामध्ये सीपीआयच्या 29 नक्षलवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण

Photo – मुंबई आणि मराठी माणसाच्या भल्यासाठी ठाकरे कुटुंबाचं आई मुंबादेवीला साकडं

सांधेदुखीसाठी मोहरीचे तेल कसे फायदेशीर ठरते, जाणून घ्या

Mumbai News – मध्य रेल्वेची लोकलसेवा विलंबाने; सीएसएमटीकडे येणाऱ्या ट्रेनचे वेळापत्रक कोलमडले

थायलंडमध्ये मोठी दुर्घटना, धावत्या ट्रेनवर क्रेन कोसळली; 22 जणांचा मृत्यू, 30 अधिक जखमी

मकर संक्रांतीनिमित्त तुळजाभवानी मंदिरात प्रवेशासाठी महिलांना आधार कार्ड सक्तीचे

भारत क्रिकेट क्लबचा विजय

बळीराजा तारा वाघिणीच्या दहशतीखाली

state election commission maharashtra

जिल्हा परिषद निवडणूक: अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी चिन्हासाठी अर्ज करणे आवश्यक