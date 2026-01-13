शाकाहारी व्यक्तींनी बी १२ वाढवण्यासाठी आहारात हे पदार्थ समाविष्ट करायला हवेत

हिंदुस्थानात मोठ्या संख्येने लोक शाकाहारी आहेत, परंतु यामुळे व्हिटॅमिन बी१२ ची कमतरता ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. हे जीवनसत्व लाल रक्तपेशी तयार करण्यासाठी आणि शरीराला ऊर्जा प्रदान करण्यासाठी आवश्यक आहे. व्हिटॅमिन बी१२ हे सामान्यतः प्राण्यांपासून बनवलेल्या पदार्थांमध्ये आढळते, परंतु काही शाकाहारी पदार्थ ही कमतरता दूर करण्यास मदत करू शकतात.
दूध – एक ग्लास गाईच्या दुधात अंदाजे १.१ मायक्रोग्रॅम व्हिटॅमिन बी१२ असते, जे दैनंदिन गरजेच्या अंदाजे ४५ टक्के भाग पूर्ण करते. आपल्या घरांमध्ये दररोज दूध घेतले जाते, चहामध्ये, शेकमध्ये किंवा थेट, ज्यामुळे ते आहारात समाविष्ट करणे सोपे होते. संशोधनात असे दिसून आले आहे की दुधातील बी१२ शरीराद्वारे सहजपणे शोषले जाते. हळदीचे दूध पिल्याने दाहक-विरोधी फायदे देखील मिळतात.
दही – एक वाटी साध्या दह्यात ०.६ ते १.० मायक्रोग्रॅम व्हिटॅमिन बी१२ असते. दह्यातील जिवंत बॅक्टेरिया आतड्यांचे आरोग्य सुधारतात, ज्यामुळे बी१२ शोषण सुधारते. दही हा आपल्या आहाराचा एक सामान्य भाग आहे. अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की नियमितपणे दही खाणाऱ्या शाकाहारींमध्ये बी१२ चे प्रमाण चांगले असते.
पनीर- १०० ग्रॅम घरगुती पनीरमध्ये अंदाजे ०.७ ते ०.८ मायक्रोग्रॅम व्हिटॅमिन बी१२ असते, जे दैनंदिन गरजेच्या अंदाजे एक तृतीयांश भाग पूर्ण करते. त्यात प्रथिने देखील चांगली असतात. पनीर शिजवल्यानंतरही पनीर मोठ्या प्रमाणात बी१२ चे प्रमाण राखते. म्हणून, आठवड्यातून ३ ते ४ वेळा आहारात पनीरचा समावेश करता येतो.
यीस्ट- पौष्टिक यीस्टमध्ये व्हिटॅमिन बी १२ असते आणि ते अन्नाला सौम्य, नटयुक्त चव देऊ शकते. एक चमचा पौष्टिक यीस्ट अंदाजे २.४ मायक्रोग्रॅम व्हिटॅमिन बी १२ प्रदान करू शकते. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून ते सॉससोबत खाता येते.