शाकाहारी व्यक्तींनी बी १२ वाढवण्यासाठी आहारात हे पदार्थ समाविष्ट करायला हवेत

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानात मोठ्या संख्येने लोक शाकाहारी आहेत, परंतु यामुळे व्हिटॅमिन बी१२ ची कमतरता ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. हे जीवनसत्व लाल रक्तपेशी तयार करण्यासाठी आणि शरीराला ऊर्जा प्रदान करण्यासाठी आवश्यक आहे. व्हिटॅमिन बी१२ हे सामान्यतः प्राण्यांपासून बनवलेल्या पदार्थांमध्ये आढळते, परंतु काही शाकाहारी पदार्थ ही कमतरता दूर करण्यास मदत करू शकतात.

हिवाळ्यात मुळा खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, जाणून घ्या

दूध – एक ग्लास गाईच्या दुधात अंदाजे १.१ मायक्रोग्रॅम व्हिटॅमिन बी१२ असते, जे दैनंदिन गरजेच्या अंदाजे ४५ टक्के भाग पूर्ण करते. आपल्या घरांमध्ये दररोज दूध घेतले जाते, चहामध्ये, शेकमध्ये किंवा थेट, ज्यामुळे ते आहारात समाविष्ट करणे सोपे होते. संशोधनात असे दिसून आले आहे की दुधातील बी१२ शरीराद्वारे सहजपणे शोषले जाते. हळदीचे दूध पिल्याने दाहक-विरोधी फायदे देखील मिळतात.

हिवाळ्यात दही लावताना काय काळजी घ्यायला हवी?

दही – एक वाटी साध्या दह्यात ०.६ ते १.० मायक्रोग्रॅम व्हिटॅमिन बी१२ असते. दह्यातील जिवंत बॅक्टेरिया आतड्यांचे आरोग्य सुधारतात, ज्यामुळे बी१२ शोषण सुधारते. दही हा आपल्या आहाराचा एक सामान्य भाग आहे. अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की नियमितपणे दही खाणाऱ्या शाकाहारींमध्ये बी१२ चे प्रमाण चांगले असते.

मसूर डाळ आणि भात खाणे हे आपल्या आरोग्यासाठी का गरजेचे आहे, जाणून घ्या

पनीर- १०० ग्रॅम घरगुती पनीरमध्ये अंदाजे ०.७ ते ०.८ मायक्रोग्रॅम व्हिटॅमिन बी१२ असते, जे दैनंदिन गरजेच्या अंदाजे एक तृतीयांश भाग पूर्ण करते. त्यात प्रथिने देखील चांगली असतात. पनीर शिजवल्यानंतरही पनीर मोठ्या प्रमाणात बी१२ चे प्रमाण राखते. म्हणून, आठवड्यातून ३ ते ४ वेळा आहारात पनीरचा समावेश करता येतो.

हिवाळ्यात उकडलेल्या अंड्याला सूपरफूड का मानले जाते, जाणून घ्या

यीस्ट- पौष्टिक यीस्टमध्ये व्हिटॅमिन बी १२ असते आणि ते अन्नाला सौम्य, नटयुक्त चव देऊ शकते. एक चमचा पौष्टिक यीस्ट अंदाजे २.४ मायक्रोग्रॅम व्हिटॅमिन बी १२ प्रदान करू शकते. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून ते सॉससोबत खाता येते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Jammu Kashmir – कठुआमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू

हिवाळ्यात नारळ पाणी पिणे सुरक्षित आहे का?

आयब्रो विरळ असतील तर हे उपाय करुन बघा, वाचा

उत्तम आरोग्यासाठी जेवण्याच्या योग्य वेळा कोणत्या आहेत, जाणून घ्या

रताळे की बटाटा आपल्या आतड्यांसाठी सर्वात उपयुक्त काय आहे?

प्राचार्यांकडून सतत छळ, प्राध्यापिकेने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना रक्ताने लिहिले पत्र; राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची मागणी

कॅनडातील सर्वात मोठ्या सोने चोरी प्रकरणी दुबईहून परतलेल्या आरोपीला अटक; 180 कोटींचे सोने चोरी

हिवाळ्यात जेवल्यानंतर तुम्हालाही गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा होते का?

संगमेश्वर तालुक्यात बेसुमार वृक्षतोडीमुळे वन्यप्राणी मानवी वस्तीत; पर्यावरणप्रेमींकडून चिंता व्यक्त