रात्रीच्या जेवणात आणि झोपेमध्ये किती अंतर असायला हवे?

आयुर्वेद आणि डॉक्टरांच्या मते, चांगले पचन आणि चांगली झोप यासाठी, रात्रीचे जेवण झोपण्यापूर्वी किमान २ ते ३ तास ​​आधी खाल्ले पाहिजे. या वेळी अन्न योग्यरित्या पचते आणि आम्लता, गॅस किंवा छातीत जळजळ होण्याचा धोका कमी होतो. तुम्ही रात्री १० वाजता झोपणार असाल तर, रात्री ७ ते ८ च्या दरम्यान रात्रीचे जेवण करावे. तुम्ही रात्री ११ वाजता झोपणार असाल तर, रात्री ८ च्या आत जेवण करणे चांगले, जेणेकरून झोपेच्या वेळी तुमचे पोट हलके असेल आणि तुम्हाला गाढ झोप येईल.

खाणे आणि झोपेमध्ये अंतर राखणे का महत्त्वाचे आहे?

खाल्ल्यानंतर अन्न पचवण्यासाठी शरीराला वेळेची आवश्यकता असते. जर आपण लगेच झोपलो तर पचन व्यवस्थित होऊ शकत नाही.

जेवणानंतर लगेच झोपल्याने पोटातील आम्ल वरच्या दिशेने वाढू शकते, ज्यामुळे आम्लपित्त, छातीत जळजळ आणि ढेकर येणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

झोपेच्या दरम्यान, शरीर स्वतःची दुरुस्ती करते, मनाला आराम देते आणि हार्मोनल संतुलन राखते. जर पोट जड असेल किंवा पचन चालू असेल तर झोप वारंवार व्यत्यय आणते.

रात्री उशिरा खाल्ल्याने चयापचय मंदावते, चरबी जमा होते आणि वजन वाढण्याचा धोका वाढतो.

रात्री काय खावे आणि काय खाऊ नये?

रात्री उशिरा उकडलेल्या किंवा हलक्या शिजवलेल्या भाज्या, मसूर, खिचडी, थोड्या प्रमाणात चपाती किंवा भात, कोमट दूध (हळदीसह), काही बदाम किंवा अक्रोड आणि साधे दही (कमी प्रमाणात) असे हलके आणि सहज पचणारे पदार्थ खा. रात्री उशिरा जड जेवण, तळलेले किंवा मसालेदार पदार्थ, जास्त गोड किंवा साखरेचे स्नॅक्स, कॅफिन (चहा, कॉफी) आणि फळे (विशेषतः खूप गोड किंवा जड फळे) टाळावेत.

