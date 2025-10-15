मलेरिया होऊन गेल्यानंतर आहारात काय बदल करणे गरजेचे आहे, वाचा

मलेरिया ताप हा सहसा संक्रमित मादी डासाच्या चाव्यामुळे होतो आणि दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात रुग्ण आढळतात. तो टाळण्यासाठी, तुमच्या सभोवतालची स्वच्छता राखणे महत्वाचे आहे. ऑक्टोबरमध्ये डास देखील मुबलक प्रमाणात असतात, म्हणून या काळात संरक्षण देखील आवश्यक आहे. या काळात हवामान देखील बदलत असते, त्यामुळे लोक अनेकदा याला साधा विषाणूजन्य ताप समजतात. मलेरिया तापानंतर शरीर बरे होण्यासाठी योग्य आहार राखणे देखील आवश्यक आहे.

मलेरियाच्या लक्षणांमध्ये तीव्र थंडी वाजून येणे आणि ताप, डोकेदुखी, शरीरदुखी, अशक्तपणा, थकवा आणि मळमळ यांचा समावेश आहे. गंभीर लक्षणांमध्ये डिलिरियम, विचार करण्याच्या क्षमतेत बदल, जसे की गोंधळ, स्पष्टपणे विचार करण्यास त्रास होणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे आणि अतिसार यांचा समावेश आहे. यातून बरे होण्यासाठी तुमच्या आहारात काय समाविष्ट करावे ते पाहूया.

कोणत्याही आजारातून बरे झाल्यानंतर, पचनक्रिया थोडी कमकुवत होते. म्हणून सहज पचणारे हलके अन्न खाणे महत्वाचे आहे. मलेरियातून बरे होत असाल तर या काळात सूप, द्रव खिचडी आणि दलिया यासारख्या गोष्टी सर्वोत्तम आहेत.

मलेरियातून लवकर बरे होण्यासाठी, हायड्रेटेड राहणे महत्वाचे आहे. फक्त पाणी पिण्याऐवजी दैनंदिन दिनचर्येत नारळ पाणी, ताक आणि लिंबूपाणी यासारखे निरोगी पेये देखील समाविष्ट करावीत. याव्यतिरिक्त झोपण्यापूर्वी कोमट दूध प्यायला हवे.

आहारात मूग, डाळ, चीज, दही, काजू, टोफू, सोया दूध, अंडी आणि बीन्स सारखे पदार्थ समाविष्ट करावे. एकाच वेळी जास्त प्रमाणात खाणे टाळा, कारण ते पचण्यास कठीण होऊ शकते.

आहारात चांगल्या प्रमाणात भाज्यांचा समावेश केला पाहिजे. या भाज्यातील पोषक तत्वे जलद बरे होण्यास मदत करतात. दुधी, भोपळा, भोपळा, पालक आणि तेंडली यासारख्या भाज्या सर्वात उत्तम आहत. या भाज्या पचण्यास सोप्या असतात. तेल आणि मसाल्यांचा अतिरेक न करण्याची काळजी घेतली पाहिजे.

आहारात पपई, संत्री, सफरचंद आणि पेरू यासारख्या फळांचा समावेश महत्त्वाचा आहे. यामुळे व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात मिळते. तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारते आणि जलद बरे होण्यास मदत मिळते. या फळांमध्ये विविध पोषक तत्वे देखील असतात. याव्यतिरिक्त, लोहाच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी, आहारात गूळ, खजूर आणि बीट सारखे पदार्थ समाविष्ट करायला हवेत.

