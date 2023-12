निर्वासितांचे लोंढे थांबवण्यासाठी इंग्लंड कायदा आणणार, व्हिसा-पासपोर्टशिवाय येणाऱ्यांना हद्दीवरच अडवणार

ब्रिटनमध्ये स्थलांतरितांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे आपल्याच राजकिय पक्षात वाळीत पडल्यासारखी ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे सुनक यांचा कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष एकसंध ठेवण्यासाठी तसेच इमिग्रेशनच्या मुद्द्यांवर उजव्या विचारसरणीच्या गटांना बंडखोरी करण्यापासून रोखण्यासाठी सुनक यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशात येण्यापासून रोखण्यासाठी गुरुवारी सुनक सरकारने नवीन कायदा अमलात आणला आहे.

नवीन कायद्यानुसार ब्रिटनमध्ये व्हिसा – पासपोर्टशिवाय सागरी मार्गाने बेकायदेशीररित्या येणाऱ्या स्थलांतरितांना रोखणार आहे. ऋषि सुनक यांनी ‘X’ वर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी नव्याने लागू केलेल्या नियमाबद्दल माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर व्यवस्थेचा गैरवापर करणे अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे.

This week we’ve taken the tough decisions to secure our borders.

Immigration is too high.

Illegal migration must end.

Here is what we are doing about it👇🧵

