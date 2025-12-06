कोकणच्या हापूसवर गुजरातचे अतिक्रमण! ‘वलसाड हापूस’ नावाने भौगोलिक मानांकन मिळवण्यासाठी अर्ज; रोहित पवारांनी वेधले लक्ष

सामना ऑनलाईन
|

अस्सल ‘कोकण हापूस’ आंब्यावर आता भौगोलिक मानांकनावरून मोठे संकट उभे राहिले आहे.  गुजरातने या आंब्यावर दावा करत ‘वलसाड हापूस’ नावाने भौगोलिक मानांकन मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. यामुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांची चिंता वाढली आहे. यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी लक्ष वेधले आहे. सरकारने यामध्ये लक्ष घालावं आणि कोकणातील आंबा उत्पादकांचं संरक्षण करावं, तसंच कोकणातील सत्ताधारी नेत्यांनीही हा प्रश्न लावून धरावा, ही विनंती त्यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत केली आहे.

रोहित पवार यांनी एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, कोकण शब्द उच्चारताच नकळत पुढं हापूस शब्द निघतो… कोकण हापूसला संपूर्ण जगातून मागणी आहे आणि येथील शेतकऱ्यांनी अत्यंत कष्टाने हापूसला जपलंय. हापूस म्हणजे येथील शेतकऱ्यांचं जगण्याचं साधन आहे. कोकणातील सर्वाधिक मोठी उलाढाल ही हापूसच्या माध्यमातून होते, पण गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने 2023 मध्ये वलसाड हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळण्यासाठी अर्ज केल्याने कोकण हापूसवर आता मानांकनाचं संकट घोंगावतंय. सरकारने यामध्ये लक्ष घालावं आणि कोकणातील आंबा उत्पादकांचं संरक्षण करावं, तसंच कोकणातील सत्ताधारी नेत्यांनीही हा प्रश्न लावून धरावा, ही विनंती! अशी पोस्ट शेअर केली आहे. सोबत त्यांनी आंब्याचे फोटोही शेअर केले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

साधुग्राम हवा आहे, तपोवनही आम्हाला हवा आहे, पण भाजपच्या बिल्डर मित्रांची दादागिरी नाही! आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

सत्ताधाऱ्यांमध्ये मारामारी सुरू आहे, आता बुथ कॅप्चरिंगच्या ऐवजी अख्खी निवडणूक कॅप्चर करण्याचा उद्योग सुरू आहे; उद्धव ठाकरे यांचा टोला

Pune Accident – लोणावळ्यातील लायन्स पॉइंटजवळ टेम्पो आणि कारची जोरदार धडक, दोघांचा जागीच मृत्यू

नेहरूंचे योगदान पुसण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहे, सोनिया गांधी यांचा भाजपवर हल्लाबोल

Photo – महामानवाला उद्धव ठाकरे यांचे अभिवादन

इंडिगो प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात; याचिकाकर्त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या निवासस्थानी धाव घेत केली तातडीने सुनावणीची मागणी

झोल मोमो ते बदामी हलवा…पुतिन यांच्यासाठी खास मेजवानी, राष्ट्रपती भवनात विविध खाद्यपदार्थांची रेलचेल

मी माझे कर्तव्य पार पाडत आहे, दुसरा कोणताही विचार नाही! काँग्रेस सोडण्याच्या प्रश्नावर शशी थरूर यांचे उत्तर

पिंगोरीत उलगडले घुबडांचे अंतरंग! हिंदुस्थानातील सहावा ‘उलूक’ उत्सव, विद्यार्थ्यांसह अभ्यासकांचा प्रतिसाद,