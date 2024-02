VIDEO – ए भाई जास्त हिरो नको बनूस, रोहीत शर्माने सरफराजला सुनावलं

टीम इंडिया व इंग्लंडमध्ये चौथा कसोटी सामना रांची येथे खेळवला जात आहे. या सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी इंग्लंडकडून टीम इंडियाला विजयासाठी 192 धावांचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. त्यातल्या 40 धावा टीम इंडियाने केल्या असून चौथ्या दिवशी टीम इंडियाला विजयासाठी 152 धावा करायच्या आहेत.

🔊 Hear this! Rohit does not want Sarfaraz to be a hero?🤔#INDvsENG #IDFCFirstBankTestSeries #BazBowled #JioCinemaSports pic.twitter.com/ZtIsnEZM67

— JioCinema (@JioCinema) February 25, 2024