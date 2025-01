Saif Ali Khan सैफ अली खानवरील हल्ल्याप्रकरणी आणखी एका संशयिताला घेतले ताब्यात

अभिनेता सैफ अली खान याच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी वांद्रे पोलिसांनी आणखी एका संशयिताला ताब्यात घेतेल आहे. याप्रकरणाती एका आरोपीला शुक्रवारी सकाळी ताब्यात घेण्यात आले होते. आता एकूण ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची संख्या दोन झाली आहे.

#WATCH | Attack on #SaifAliKhan | A team of Mumbai Police arrives at the residence of the actor as a part of their investigation. pic.twitter.com/n4svn0w4uR

— ANI (@ANI) January 17, 2025