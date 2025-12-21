पराक्रमी सरदार नागोजी जेधे

नागोजी जेधे हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील एक शूर मराठा सरदार. ते त्यांच्या परामासाठी आणि बलिदानासाठी ओळखले जातात. कानोजी जेधे यांचे वंशज होते आणि त्यांचे वडील सर्जेराव जेधे हे देखील सरदार होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दक्षिण दिग्विजय दरम्यान सरलष्कर हंबीरराव मोहिते यांच्यावर बिजापुरच्या पश्चिमेकडिल पठाणांची फळी गारद करण्याची जबाबदारी महाराजांनी सोपविली होती. नागोजी जेधेंच्या डोक्यात घुसला आणि ते रणांगणात कोसळले पण तोपर्यंत धनाजी जाधव यांनी खानाला वेढले होते. जेधे घराण्याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे त्यांच्या कर्तृत्वाचा वारसा नंतर केशवराव जेधे यांच्यामार्फत संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतही दिसला. नागोजी जेधे हे मराठा साम्राज्याच्या स्थापनेत योगदान देणार्या अनेक अज्ञात वीरांपैकी एक. त्यांची समाधी थेट आढळत नाही, भोर तालुक्यातल्या कारी गावात त्यांचा वाडा आहे. त्यामुळे नागोजींची समाधी त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत (कारी गावातील वाडय़ाच्या आवारात) असावी असे विविध ऐतिहासिक संदर्भ सांगतात.