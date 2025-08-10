नवीन ट्रॅक्टर नियम शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडणार, सतेज पाटील यांचा आरोप

सामना ऑनलाईन
|

केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मसुदा अधिसूचनेमुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आणि लहान ट्रॅक्टर मालक संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या अधिसूचनेत ट्रॅक्टरसाठी जीपीएस ब्लॅक बॉक्ससारखी उपकरणे सक्तीने बसवण्याची तरतूद आहे. ही अधिसूचना म्हणजे थेट शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधनपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी रविवारी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत केला.

या नव्या नियमांमुळे ट्रॅक्टर मालकांवर 30,000 रुपयांहून अधिकचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असून, ग्रामीण भागात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी ही तांत्रिक साधने पूर्णतः अनावश्यक आहेत. या मसुदा अधिसूचनेत ‘हॉलेज ट्रॅक्टर’साठी, जिपीएस ट्रॅकिंग डिव्हाइस, प्रत्येक ट्रॅक्टरमध्ये एआयएस-140 प्रमाणित लोकेशन ट्रॅकर बसवणे बंधनकारक केले आहे. ब्लॅक बॉक्स, अपघाताची नोंद ठेवण्यासाठी ‘इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर’ अनिवार्य केले आहे. ट्रॉलीसाठी नवे महागडे मेकॅनिकल कपलिंग व इलेक्ट्रिकल कनेक्टर बंधनकारक केले असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.

“शेतीमध्ये फक्त १०-१५ किमी वेगाने वापरला जाणारा ट्रॅक्टर कुठल्या अपघाताचे रेकॉर्ड ठेवणार? शहरात बसलेले अधिकारी हे नियम तयार करताना शेतकऱ्याचे वास्तव विसरतात,” असा आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पुढील युद्ध लवकरच होऊ शकतं, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांचं वक्तव्य

राज्यमंत्र्यांचे पंखच कापले… अधिकारांसाठी फडफड; भाजपसह शिंदे-दादांचे राज्यमंत्री अधिकाराविना, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांमध्ये खटके

तक्रारींची वाट बघत बसू नका मतचोरीच्या आरोपांची चौकशी करा! माजी निवडणूक आयुक्त रावत यांची सूचना

मुख्यमंत्र्यांकडे कबुतरांसाठी वेळ पण शिवडी बीडीडीवासीयांसाठी नाही; रहिवाशांचा आक्रोश, ठिकठिकाणी लावले बॅनर

आयसीआयसीआय बँकेत आता कमीत कमी 50 हजार खात्यावर ठेवावेच लागणार

बुमराला सांगितलं असतं, आयपीएल खेळू नकोस

राजीनाम्यानंतर धनखड नॉट रिचेबल, कुठे आहेत… कुटुंब, मित्रमंडळींचे गूढ मौन; सिब्बल यांची मागणी, अमित शहा उत्तर द्या

दादर कबुतरखान्याला पोलिसांचा वेढा, दाणे टाकणाऱ्याला 500 रुपयांचा दंड

चोरट्यांचा डल्ला आता एटीएम मशीन्सवर, चार वर्षांत 600 हून अधिक मशीन्स फोडली; गृह खात्याची धक्कादायक आकडेवारी