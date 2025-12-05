DDLJ सिनेमाला 30 वर्ष झाली, लंडनच्या लीसेस्टर स्क्वेअरमध्ये उभारला राज-सिमरनचा ब्रॉन्झ पुतळा

सामना ऑनलाईन
|

1995 मधील आयकॉनिक सिनेमा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे केवळ हिंदुस्थानातच नव्हे तर जगभरात पसंती मिळाली होती. आता या आयकॉनिक सिनेमाला 30 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या निमित्ताने लंडनच्या लीसेस्टर स्क्वायरमध्ये DDLJच्या राज आणि सिमरनचा एक कांस्य पुतळा तयार करण्यात आला. या कार्यक्रमात शाहरुख खान आणि काजोल यांनी त्यांच्या या पुतळ्याचे अनावरण केले. यावेळी दोघंही भावूक झाले.

शाहरुख खान म्हणाला की, डीडीएलजे हा फार जवळचा सिनेमा आहे. तर काजल म्हणाली, विश्वास बसत नाही की सिनेमाच्या तीस वर्षानंतरही एवढं प्रेम मिळतय.

शाहरुख खानने या इव्हेंटचे फोटो शेअर करत, ‘बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा. अशी सुरुवात केली आहे. आज लंडनच्या लीसेस्टर स्क्वायरमध्ये राज आणि सिमरनच्या बॉन्झ पुतळ्याचे अनावरण करताना खूप आनंद होत आहे. दिलवाले दुल्हनीया ले जाएंगे सिनेमाला 30 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त जल्लोष. खूप आनंद होत आहे की, बॉलीवूडसाठी हा एक महत्त्वाचा क्षण आहे, पहिल्यांदाच एखाद्या हिंदुस्थानी चित्रपटाला लेस्टर स्क्वेअरमध्ये पुतळा देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. हे शक्य करण्यासाठी लंडनमधील त्या प्रत्येकाचे आभार मानतो. तुम्ही लंडनमध्ये जाणार  असाल तर राज आणि सिमरनला नक्की भेट द्या. तुम्ही डीडीएलजेसोबत आणखी आठवणी बनवा.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo – महापरिनिर्वाण दिनासाठी चैत्यभूमीवर भीम अनुयायांची गर्दी

Ratnagiri News – आंबा घाटात खासगी प्रवासी बस दरीत कोसळून भीषण अपघात; ३७ प्रवासी जखमी, आठ गंभीर

नांदेडमध्ये विविध मागण्यांसाठी शिक्षकांचा भव्य मोर्चा, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

महिलांची छेड काढाल तर खबरदार! मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तांचा सज्जड दम, 10 महिन्यांत 138 जणांवर गुन्हे

गुजरातमधील जामनगरच्या धर्तीवर नागोठणेचा विकास कधी करणार? शिवसेनेचा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

माथेरानमधील ७४ हात रिक्षाचालक ओढताहेत अमानवी जोखड, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही ई-रिक्षा मिळेनात

उरण-भाऊचा धक्का लाँच सेवा गाळात रुतली! सहा दिवस संध्याकाळनंतर वाहतूक बंद; हजारो चाकरमानी, पर्यटकांना फटका

Chandrapur News – युवा शेतकऱ्याच्या कल्पकतेने नागरिकांचे जीवन झाले सुरक्षित

अमेरिकेची एलिझाबेथ झाली कटफळची सून, पाचगणीत बांधली विवाहाची रेशीमगाठ