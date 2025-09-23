शाहरुख खान, राणी मुखर्जीचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराने गौरव; दाक्षिणात्य सुपरस्टार मोहनलाल ‘दादासाहेब फाळके’ पुरस्काराने सन्मानित

सामना ऑनलाईन
|

मनोरंजन क्षेत्रात प्रतिष्ठेचा मानला जाणाऱ्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांचे मंगळावारी वितरण करण्यात आले. नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते 71व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. विजेत्यांची घोषणा 1 ऑगस्ट रोजी करण्यात आली होती.

यंदा बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री राणी मुखर्जी आणि विक्रांत मेस्सी यांना 71व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. शाहरुख खान आणि विक्रांत मेस्सी यांचा पहिल्यांदाच राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

शाहरुख खानला ‘जवान’ या चित्रपटासाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने रेकॉर्डब्रेक कमाई केली. या चित्रपटातील शाहरुख खानच्या दुहेरी भूमिकेने प्रेक्षकांची मने जिंकली. त्याच्या दमदार अभिनयाचे प्रेक्षकांनी कौतुक केले. राणी मुखर्जीला ‘मिसेस चॅटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ या चित्रपटातील दमदार अभिनयासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात आला. राणी आणि शाहरुखव्यतिरिक्त अभिनेता विक्रांत मेस्सीला याला ’12वीं फेल’ चित्रपटातील सर्वोत्कृष्ट अभिनयासाठी राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवण्यात आले.

चित्रपटसृष्टीतील भरीव योगदानाबद्दल दाक्षिणात्य सुपरस्टार मोहनलाल यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. मोहनलाल गेल्या 40 वर्षांपासून मल्याळम, तमिळ, तेलुगु आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत अभिनय करत आहेत. त्यांनी 400 हून चित्रपटात काम केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महिलेशी केवळ संभाषण सुरू करण्याचा प्रयत्न म्हणजे विनयभंग नव्हे, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना केंद्राने तातडीने दहा हजार कोटींची मदत जाहीर करावी – उद्धव ठाकरे

धाराशिवमध्ये मंत्री गिरीश महाजनांचा ताफा आडवला; मी कुठं पैसे घेऊन आलोय का?… असं महाजनांनी म्हणताच शेतकरी आक्रमक, काढता पाय घेतला

राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी

वोटचोरी होत आहे, तोपर्यंत भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारी वाढतच राहणार! राहुल गांधी यांचा मोदी सरकावर निशाणा

सरकारने वेगाने पंचनामे करून नुकसान भरपाई देणं गरजेचं; शरद पवार यांचे मत

होय आम्ही आई बाबा होणार! कतरिना कैफने इन्स्टाग्रामवर केली आनंदाची बातमी जाहीर

निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना निधी मिळत नसेल तर हा लोकशाहीचा घोर अपमान – संजय राऊत

राजकीय कार्यक्रमांतून वेळ काढत सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी आता मराठवाड्याकडे लक्ष द्यावे; संजय राऊत यांची मागणी