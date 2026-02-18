‘खामोश’चा वापर करण्यास मनाई करा, ज्येष्ठ अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हांची मागणी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सुप्रसिद्ध ‘खामोश’ डायलागचा गैरवापर सुरू असून यास प्रतिबंध करावा, अशी मागणी करणारी याचिका ज्येष्ठ अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

आपल्या नावाचा, प्रतिमेचा व खामोश डायलागचा सोशल मींडियावर गैरवापर सुरू आहे. माझ्या सादरीकरणाच्या व्हिडीओत माझी परवानगी न घेता बदल केले जातात. याने माझी प्रतिमा मलिन होत आहे. यास न्यायालयाने निर्बंध घालावेत, असे ज्येष्ठ अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांचे म्हणणे आहे. न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यासंदर्भातील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला.

यशस्वी कारकीर्द

सिनेसृष्टीत मी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. अनेक चित्रपटांतून दर्जेदार भूमिका केल्या आहेत. विविध पुरस्कारांनी मला सन्मानित करण्यात आले आहे. माझे डायलाग लोकप्रिय झाले आहेत. सोशल मीडियावर माझे सादरीकरण माझ्या परवानगीशिवाय वापरले जाते. हा सर्व प्रकार गैर आहे, असा दावा शत्रुघ्न सिन्हा यांनी केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिंमत असेल तर व्हीएसआर कंपनीला कुलूप लावा; रोहित पवार यांचे आव्हान

मुंढवा जमीन प्रकरणाचा अहवाल कालच मिळाला, पण अजून पाहिलेला नाही – चंद्रशेखर बावनकुळे

राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या 37 जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर; महाराष्ट्रातील 7 जागांसाठी 16 मार्चला मतदान

Ajit Pawar Plane Crash – इंधन टँक पूर्ण का भरले होते? पायलटचा वापर करून विमान जाणीवपूर्वक पाडले गेले, रोहित पवार यांचा खळबळजनक दावा

INDIA आघाडीने सतत जागरुक रहावं , एकमेकांसोबत चर्चा कराव्या! संजय राऊत यांनी मांडली अगदी स्पष्ट भूमिका

manipur-jawan

श्रीनगर-बारामुल्ला महामार्गावर आयईडी जप्त; सुरक्षा दलांच्या सतर्कतेमुळे मोठा दहशतवादी कट उधळला

NCP Merger Talks Happened with Amit Shah's Consent: Major Reveal Post Ajit Pawar's Demise

राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या हालचाली अमित शहांच्या ‘ग्रीन सिग्नल’नेच; अजितदादांच्या दिल्ली भेटीचा मोठा खुलासा

Delhi Biker Arrested for Opening Doors of Moving Buses for Social Media Reels

Video – रीलसाठी चालत्या बसचे दरवाजे उघडणाऱ्या दिल्लीतील स्टंटबाज तरुणाला बेड्या; व्हिडिओ व्हायरल

देश विदेश – 43 लाख विद्यार्थ्यांसाठी 15,649 परीक्षा केंद्रे