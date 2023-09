…नाहीतर तो दौरा म्हणजे करदात्यांच्या पैशाने केलेली सहलच, आदित्य ठाकरे यांची टीका

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे 1 ऑक्टोबर पासून परदेश दौऱ्यावर जाणार आहेत. दहा दिवसांच्या या परदेश दौऱ्यात ते बर्लिन आणि लंडन या शहरांचा दौऱा ते करणार आहेत. या दौऱ्यात त्यांच्यासोबत उद्योगमंत्री उदय सामंत त्यांच्यासोबत असणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या आगामी दौऱ्याचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही तसेच मागील दावोस दौऱ्याचे कोणतेही अपडेट्स सरकारकडून देण्यात आलेले नव्हते. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे.

The illegal cm has planned a week long foreign trip. While I have no objection to foreign trips that bring investment or recognition to our nation or state, it cannot be like his Davos trip where the govt spent almost ₹40 crores on a 28 hour holiday.

There were no meeting…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 25, 2023