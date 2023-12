रिंकूला माकड चावलं होतं म्हणून तो…; शुभमन गिलने सांगितले गुपीत, पहा व्हिडिओ

टीम इंडिया सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे. हिंदुस्थान आणि दक्षिण आफ्रिका हे संघ टी-20, एकदिवसीय आणि कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. हिंदुस्थान संघ आज (रविवारी) डर्बनमध्ये पहिला सामना खेळेल. बीसीसीआयने सामना सुरु असताना रिंकू सिंगचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये रिंकू सोबतचा संवाद आहे.

First practice session in South Africa 👍

Interaction with Head Coach Rahul Dravid 💬

Fun, music & enjoyment with teammates 🎶

In conversation with @rinkusingh235 👌 👌 – By @RajalArora

P. S. – Don’t miss @ShubmanGill‘s special appearance 😎

Full Interview 🎥 🔽 #TeamIndia |… pic.twitter.com/I52iES9Afs

