पांढरे कपडे स्वच्छ धुण्यासाठी, हे करून पहा

सामना ऑनलाईन
|

पांढरे कपडे स्वच्छ धुणे जरा कठीण काम असते. त्यावर कोणताही डाग पटकन दिसतो. त्यामुळे पांढरे कपडे धुण्यापूर्वी बेकिंग सोडा आणि पाणी यांची पेस्ट बनवून डागावर लावा व काही वेळ राहू द्या. नंतर ब्रशने हलके घासून स्वच्छ धुवा. कपडे धुण्यापूर्वी ते लिंबाचा रस आणि पाण्याच्या मिश्रणात भिजवा. लिंबाचा रस नैसर्गिक ब्लीच म्हणून काम करतो.

कपडे धुण्यासाठी कोमट पाणी चांगले काम करते, पण जर कपडय़ांवर ‘गरम पाणी वापरू नका’ असे लेबल असेल, तर थंड पाणी वापरा. जास्त डिटर्जंट वापरणे टाळा. धुण्याच्या प्रक्रियेनंतर भरपूर स्वच्छ पाण्याने कपडे स्वच्छ धुवा. शक्य असल्यास कपडे उन्हात वाळवा.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वारंवार पोटफुगीचा त्रास होत असल्यास करुन बघा हे घरगुती उपाय, वाचा

असं झालं तर… गेट टुगेदरचे बोलावणे आले तर…

उद्यापासून फास्टॅग नसेल तर दुप्पट टोल, टोल प्लाझाचे नियम बदलणार

हिवाळ्यात टाचांना भेगा पडल्यास त्यावर कोणते घरगुती उपाय कराल, वाचा

देशभरात सहा कोटी मृतांचे आधारकार्ड सक्रिय, गैरवापर होण्याचा धोका

फायनान्शियल प्लॅनिंगकडे दुर्लक्ष, पाच व्यक्तींमागे फक्त दोघांकडेच आपत्कालीन फंड

एसबीआय 4400 रुपयांच्या चुकीसाठी देणार 1.7 लाख

जव्हारच्या भागाडवासीयांच्या नशिबी खड्ड्यातील पाणी, तीन वेळा दुरुस्ती करूनही विहिरीला थेंबभर पाणी नाही

तुंगारेश्वरच्या जंगलात उंदरासारखे हरीण