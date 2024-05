Prajwal Revanna arrest : प्रज्ज्वल रेवन्नाला बंगळुरू विमानतळावरून अटक; आजच कोर्टात हजर केले जाणार

कर्नाटकमधील सेक्स स्कँडल आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप असणारा जेडीएसचा निलंबित खासदार प्रज्ज्वल रेवन्ना 35 दिवसांनी मायदेशी परतला आहे. जर्मनीहून बंगळुरूत येताच एसआयटीने त्याला अटक केली आहे. आजच त्याला न्यायालयासमोर हजर केले जाईल. लैंगिक शोषणाचे शेकडो व्हिडीओ समोर आल्यानंतर 27 एप्रिल रोजी तो जर्मनीला पळाला होता.

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना प्रज्ज्वल रेवन्ना याचे शेकडो अश्लील व्हिडीओ समोर आले होते. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली. याची चाहूल लागताच प्रज्ज्वल रेवन्ना जर्मनीला पळून गेला होता. मात्र गुरुवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास तो मायदेशी परतला. बंगळुरू विमानतळावर उतरताय एसआयटीने त्याला अटक केली. अटकेनंतर महिला पोलिसांच्या पथकाच्या जीपमधून सीआयडी ऑफिसमध्ये नेण्यात आले. रात्रभर त्याला सीआयडी ऑफिसमध्ये ठेवण्यात आले.

Karnataka | Suspended JD(S) leader Prajwal Revanna, who is facing sexual abuse charges was arrested by SIT at Bengaluru’s Kempegowda International Airport.

