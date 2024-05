मी माझा मुलगा तुम्हाला सोपवतेय, सोनिया गांधी यांचे रायबरेलीतील जनतेला भावनिक आवाहन

काँग्रेसचा पारंपारिक मतदारसंघ असलेल्या रायबरेलीतून यंदा राहुल गांधी निवडणूक लढत आहेत. राहुल गांधी यांच्या प्रचारासाठी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची आज रायबरेली मतदारसंघात सभा पार पडली. या सभेत जनतेशी संवाद साधताना सोनिया गांधी यांनी जनतेला एक भावनिक आवाहन केलं आहे.

#WATCH | Raebareli, Uttar Pradesh: Addressing a public rally, Congress Leader Sonia Gandhi says, “The roots of our family are connected to the soil of this land. This relation, as pure as Ganga ma, began with the farmer’s agitation of Awadh and Raebareli. In Indira Ji’s heart,… pic.twitter.com/QnDrSe5gw2

— ANI (@ANI) May 17, 2024