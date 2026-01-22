बंगळुरू विमानतळावर दक्षिण कोरियन महिलेचा कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग, आरोपीला पोलिसांकडून अटक

सामना ऑनलाईन
|

बंगळुरू येथील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एका दक्षिण कोरियन महिला पर्यटकाचा विमानतळावरील कर्मचाऱ्याने विनयभंग केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. मात्र, या घटनेमुळे हिंदुस्थान असुरक्षित आहे असा संदेश जाऊ नये, अशी भूमिका पीडित महिलेने घेतली आहे.

कोरियन नागरिक किम सुंग क्युंग ही महिला बंगळुरूला मैत्रिणीला भेटण्यासाठी आली होती. 19 जानेवारी रोजी तिची इमिग्रेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विमानतळावरील कर्मचारी अफान अहमद याने तिच्या सामानाची तपासणी करण्याच्या नावाखाली तिला थांबवले. सामानातून ‘बीप’ असा आवाज येत असल्याचे सांगत त्याने वैयक्तिक तपासणीची गरज असल्याचे तिला भासवले.

सुरक्षा प्रक्रियेचा भाग असल्याचा समज करून पीडितेने तपासणीस संमती दिली. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्याने तिला पुरुषांच्या स्वच्छतागृहात नेऊन हात बाजूला करून उभे राहण्यास सांगितले. त्यानंतर सुरक्षा तपासणीच्या नावाखाली तिच्या छातीला आणि खासगी अवयवांना वारंवार स्पर्श केला, तसेच मागून मिठी मारली.

या घटनेबाबत बोलताना पीडित महिलेने सांगितले की, प्रसंग चुकीचा असल्याची पूर्ण जाणीव असूनही स्वतःची सुरक्षित सुटका व्हावी म्हणून तिने शांत राहण्याचा निर्णय घेतला आणि त्वरित तेथून बाहेर पडली.

यानंतर विमानसेवा कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने तिने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. सिंगापूर एअरलाइन्सच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि विमानतळावरील सुरक्षा यंत्रणांनी सहकार्य केल्याचे तिने सांगितले. तक्रार दाखल झाल्यानंतर अवघ्या 20 मिनिटांत आरोपी कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली.

घटनेमुळे मानसिक धक्का बसला असला तरी या प्रकारामुळे हिंदुस्थानबाबत नकारात्मक मत तयार झाले नसल्याचे पीडितेने स्पष्ट केले. मात्र, विमानतळासारख्या ठिकाणी अधिकाराच्या आड लपून गैरप्रकार होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत, महिलांसाठी अधिक सुरक्षित आणि स्पष्ट तपासणी प्रक्रिया राबवण्याची गरज असल्याचे तिने नमूद केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लाल किल्ला हल्ला प्रकरणातील लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्याची क्युरेटिव्ह याचिका; सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

मुंबईसह नवी मुंबई, पुण्यात महिलाराज! राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर; वाचा कुठे, कुठले आरक्षण..

अमरावतीत भाजप आणि एमआयएमची युती, अजित पवार गटाचाही समावेश

अंधार झाल्यावर पोलीस बंदोबस्तात पैसे वाटू, भाजप आमदाराची कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल

Chhattisgarh News – स्टील प्लांटमध्ये मोठी दुर्घटना; कोळसा भट्टीत भीषण स्फोट, 7 कामगारांचा मृत्यू

Republic Day 2026 – अयोध्येपासून दिल्लीपर्यंत देशातील मोठी मंदिरे दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर; सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्ट

Air India Plane Crash Case – बोईंग 787 विमानातील तांत्रिक बिघाडामुळे दुर्घटना, अमेरिकेतील संस्थेचा दावा

निवडून आलेला माल ताबडतोब बाजारात विकायला येतो, संजय राऊत यांचे टीकास्त्र

Jammu Kashmir – किश्तवाडमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये पुन्हा चकमक सुरू