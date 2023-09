दादासाहेब फाळकेंच्या जीवनावर आधारीत चित्रपट, एस.एस.राजामौली यांनी प्रसिद्ध केला ‘मेड इन इंडिया’चा टीझर

हिंदुस्थानात चित्रपटसृष्टीची पहिली वीट रचणाऱ्या दादासाहेब फाळके यांच्या जीवनावर आधारीत चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक एस.एस.राजामौली यांनी या चित्रपटाची घोषणा केली असून गणेश चतुर्थीला त्यांनी या चित्रपटाचे नाव जाहीर केले आहे. ‘मेड इन इंडिया’ असं या चित्रपटाचे नाव आहे. या चित्रपटाचा टीझरही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन नितीन कक्कड करणार आहेत. राजामौली हे या चित्रपटाचे निर्माते आहेत.

