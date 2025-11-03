आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स, निफ्टीची घसरगुंडी

शेअर बाजाराने मागच्या आठवड्याच चांगली झेप घेत आतापर्यंतच्या उच्चांकाजवळ पोहचले होते. त्यानंतर शुक्रवारी बाजारात घसरण झाली होती. घसरणीचा हा सिलसिला आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोमवारीही सुरुच आहे. सोमवारी बाजारातील व्यवहार सुरू होताच सेन्सेक्स, निफ्टीमध्ये घसरण दिसून आली. त्यानंतर बाजार सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील संकेत आणि जागितक घडामोडींमुळे शेअर बाजारावरील दबाव वाढत आहे.
गेल्या आठवड्यातील शेअर बाजारातील घसरण या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशीही दिसून आली. सोमवारी ट्रेडिंग सुरू होताच मुंबई स्टॉक एक्सचेंजचा निर्देशांक सेन्सेक्स लाल निशाणीत उघडला. सेन्सेक्स मागील बंदच्या तुलनेत २४० अंकांनी घसरला आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी ५० निर्देशांकाची सुरुवातही मंदावली. सुरुवातीच्या व्यवहारात बीएसईच्या ३० लार्जकॅप कंपन्यांपैकी २५ कंपन्यांचे शेअर्स तोट्याने उघडले. यामध्ये अॅक्सिस बँक, मारुती, बजाज फायनान्स, इटरनल, तसेच अदानी पोर्ट्स आणि एचडीएफसी बँक यांचा समावेश होता.
सोमवारी बीएसई सेन्सेक्स निर्देशांक ८३,८३५.१० वर उघडला, जो त्याच्या मागील बंद ८३,९३८.७१ पासून कमी होता. थोड्याशा घसरणीसह उघडल्यानंतर, तो व्यवहाराच्या अल्पावधीतच २४० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरून ८३,६७७ वर व्यवहार करत राहिला. निफ्टी २५,६९६.८५ वर उघडला, जो त्याच्या मागील बंद २५,७२२.१० पासून कमी होता. यानंतर, हा निर्देशांक देखील सेन्सेक्सच्या घसरला आणि अचानक २५,६५९ वर घसरला.
नकारात्मक जागतिक संकेतांदरम्यान, बाजारातील घसरण आधीच अपेक्षित होती. गिफ्ट निफ्टी सुरुवातीपासूनच रेड झोनमध्ये व्यापार करत होता. तथापि, शेअर बाजार किंचित घसरणीसह उघडला, जो व्यापार पुढे सरकत असताना वाढला. १४५७ कंपन्यांचे शेअर्स ग्रीन झोनमध्ये उघडले, तर १०७७ कंपन्यांचे शेअर्स त्यांच्या मागील बंदपेक्षा कमी होऊन लाल रंगात उघडले. शिवाय, २४३ शेअर्सच्या शेअर्सची स्थिती बदलली नाही.