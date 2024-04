Sydney Mall Attack : मॉलमध्ये थरारक घटना; चाकूने सपासप वार, 5 जणांचा मृत्यू, हल्लेखोरही ठार

ऑस्ट्रेलियाची राजधानी कॅनबेरापासून 280 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या सिडनी हे शहर शनिवारी दुपारी भयानक चाकूहल्ल्याने हादरले. शहरातील वर्दळीच्या शॉपिंग मॉलमध्ये माथेफिरूने अचानक केलेल्या चाकूहल्ल्यामध्ये 5 नागरिकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यानंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी हल्लेखोरालाही ठार केले.

6 people are dead including a suspect in a Sydney shopping center stabbing attack, police say, reports AP

सिडनीच्या वेस्टफील्ड बॉन्डी जंक्शन शॉपिंग मॉलमध्ये शनिवारी दुपारी पावणे चारच्या सुमारास माथेफिरूने चाकूहल्ला केला. ऐन गर्दीच्या वेळी हल्लेखोरांनी नागरिकांना चाकूने सपासप वार करायला सुरुवात केल्याने एकच खळबळ उडाली. नागरिकांची पळापळ सुरू झाली, दुकानदारांनी दुकानं बंद केली. यामुळे शॉपिंग मॉलमध्ये गोंधळ उडाला.

माथेफिरूच्या हल्ल्यामध्ये 5 नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जखमी झाले. या हल्ल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि मॉलला घेराव घातला. पोलिसांनी आत अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढले आणि हल्लेखोराला गोळी घालून ठार केले. त्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव मॉलही बंद करण्यात आला. पोलीस दहशतवादी हल्ल्याच्या अँगलनेही याचा तपास करत आहे.

A suspect in a deadly Sydney stabbing attack acted alone and there is no longer a threat, police say, reports AP

— Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2024