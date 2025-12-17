सामना संपताच तब्येत बिघडली, टीम इंडियाचा सलामीवीर यशस्वी जयस्वाल रुग्णालयात दाखल

सामना ऑनलाईन
|

सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये टीम इंडियाचे अनेक स्टार खेळाडू खेळताना दिसत आहेत. त्यामुळे सामने सुद्धा चुरशीचे होताना पाहायला मिळत आहेत. मंगळवारी (16 डिसेंबर 2025) मुंबई आणि राजस्थान यांच्यामध्ये पुण्यात सामना खेळला गेला. या सामन्यात मुंबईने बाजी मारली आणि सामना 3 विकेटने जिंकला. मात्र, सामना संपताच काही वेळाने यशस्वी जयस्वालची तब्येत बिघडल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे त्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

मुंबई आणि राजस्थान यांच्यात सामना झाल्यानंतर काही तासांनी यशस्वीच्या पोटामध्ये दुखायला लागलं. त्यामुळे त्याला आदित्या बिर्ला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. Times of India तशी माहिती दिली आहे. तसेच त्याला सध्या डॉक्टरांनी विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे. राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यात यशस्वी जयस्वाल खास कामगिरी करू शकला नाही. तो 16 चेंडूंमध्ये 15 धावा करून बाद झाला होता.

कॅमरून ग्रीनला 25 कोटींचा जॅकपॉट, आयपीएल इतिहासातला सर्वात महागडा विदेशी खेळाडू ठरला ग्रीन; प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मासाठी चेन्नईची 28.40 कोटींची उधळण

राजस्थानने प्रथम फलंदाजी करताना मुंबईला 217 धावांचे आव्हान दिले होते. आव्हानाचा पाठलाग करताना यशस्वी जयस्वाल स्वस्तात माघारी परतला. त्यामुळे संघ काहीसा अडचणीत आला होता. मात्र, अजिंक्य रहाणे आमि सरफराज खान यांनी खिंड लढवत संघाची गाडी रुळावर आणली. सरफराज खानने 22 चेंडूंमध्ये 73 धावांची वादळी खेळी केली. त्याने आपल्या खेळीत 6 चौकार आणि 7 षटकारांची आतषबाजी केली. तर अजिंक्य रहाणेने नाबाद 72 धावा चोपून काढल्या आणि संघाचा विजय निश्चित केला.

क्रिकेटनामा – एक संवाद… सूर्याशी!

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

National Herald Case – गांधी कुटुंबाला त्रास देण्याचे षडयंत्र, खरगे यांचा भाजपवर हल्लाबोल

ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचा ऑनलाइन कामावर बहिष्कार

खोपोलीत कारचा अपघात; चार जखमी

रायगड, ठाण्याचा वनविभाग समस्यांच्या ‘पिंजऱ्यात’ अडकला; ना पिंजरे, ना गाड्या, ना डॉक्टर, ना कर्मचारी, ना गन

सिव्हिल रुग्णालय इमारतीला नऊ महिन्यांनंतर मुहूर्त, रक्तपेढी व ऑक्सिजन प्लांटचे विघ्न कायम

जागतिक रोबोटिक्स चॅम्पियनशिपवर हिंदुस्थानचा झेंडा, अहिल्यानगरची दिया छाजेड, ईशिका अडसूळ ठरल्या अव्वल

कुटुंबाला सहा लाखांची भरपाई द्या; न्यायालयाचे केडीएमसीला आदेश, नाल्यात पडून मुलाचा मृत्यू

बिबट्याच्या हल्ल्यात मयत सिद्धेशच्या कुटुंबीयांना 10 लाखांची मदत

crane crash prabhadevi building

भलीमोठी क्रेन चौथ्या मजल्यावरील घरात घुसली, हादरा बसल्याने रहिवाशांमध्ये घबराट