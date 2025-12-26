सीरियात नमाज दरम्यान मशिदीत स्फोट; आठ जणांचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

सीरियामध्ये शुक्रवारी नमाज दरम्यान एका मशिदीत झालेल्या स्फोटात आठ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, या स्फोटात अठरा जण जखमी झाले आहेत. ही मशीद अलावाइट भागात आहे. एका स्थानिक पत्रकाराच्या म्हणण्यानुसार, इमाम अली बिन अबी तालिब मशिदीत हा स्फोट झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

स्फोटानंतर पोलिसांनी परिसरात तपास सुरू केला आहे. स्फोटाचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सीरियाच्या गृह मंत्रालयाने या दुर्घटनेला दहशतवादी घटना असल्याचे म्हटले आहे. स्फोटानंतर, स्थानिक माध्यमांनी सांगितले की, सुरक्षा पथके घटनास्थळी पोहोचताच मशिदीला वेढा घातला गेला. या हल्ल्यामागे कोण आहे हे शोधण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जपानच्या बेडकामध्ये सापडला कर्करोग विरोधी जीवाणू, एक डोसही पुरेसा

भाजपा राजवटीत भाजी-भाकरी नाही, फक्त धोखा मिळाला; अखिलेश यादव यांची टीका

वाद सोडवण्याचा यशस्वी मार्ग म्हणजे मध्यस्थी – CJI सूर्य कांत

SIR म्हणजे महाघोटाळा! चिदम्बरम यांचा केंद्रीय निवडणूक आयोगावर निशाणा

कंपनी विकल्यानंतर अमेरिकन सीईओने कर्मचाऱ्यांना वाटले 2 हजार कोटी रुपये, सोशल मीडियावर मालकावर कौतुकाचा वर्षाव

क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते सन्मान

भाजपच्या तिकिटावर लढलेल्या अभिनेत्रीचा पक्षाला रामराम, तृणमूल काँग्रेसमध्ये घेतला प्रवेश

उत्तर प्रदेशात भाजपच्या ब्राह्मण आमदारांची स्वतंत्र बैठक, राजकीय चर्चांना उधाण

विजय माल्ल्या आणि नीरव मोदीला परत आणणार, केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यांचे विधान