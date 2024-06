T-20 World Cup 2024 – अफगाणिस्तानला नमवत दक्षिण आफ्रीका अंतिम फेरीत, विजयाचे अष्टक पूर्ण

टी-20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दक्षिण आफ्रिका अंतिम फेरीत पोहोचली आहे. दक्षिण आफ्रिकेने या मालिकेत डार्क हॉर्स ठरलेल्या अफगाणिस्तानचा 9 गडी राखून पराभव केला आहे.

#T20WorldCup2024 | South Africa enter the finals, beat Afghanistan by 9 wickets in Semi Final 1. pic.twitter.com/rZDAJHWCnp

— ANI (@ANI) June 27, 2024