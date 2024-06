धक्कादायक ! तमिळ अभिनेता प्रदीप के विजयन राहत्या घरी मृतावस्थेत सापडला

सिनेक्षेत्रातून एक वाईट बातमी समोर आली आहे. तमिळ अभिनेता प्रदीप के विजयन राहत्या घरी मृतावस्थेत सापडला आहेत. त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला आहे. पोलिसांकडून त्याचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला याबाबत तपास सुरु आहे. दरम्यान त्याच्या निधनाने सिनेक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

Your passing has left a void that can never be filled, but your memory will forever be engraved in our hearts. RIP, dear friend Pradeep K Vijayan 💔 pic.twitter.com/yHysW7UUk6

