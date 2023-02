AI चॅटबॉट मागच्या काही दिवसांपासून चर्चेत आले आहे. जर हे चॅटबॉट माणसांप्रमाणे वागू लागले तर? असेच काहीसे मायक्रोसॉफ्टच्या New Bing ChatGPT ने केले आहे. हा एक प्रकारचा अनुभव आहे. या चॅटबॉटने एका वापरकर्त्याशी उद्धटपणे वागून भांडण केले. जाणून घेऊया हे नेमके काय प्रकरण आहे.

मायक्रोसॉफ्टने चॅटजीपीटीसोबत नवे बिंग लॉन्च केले. हे बिंग मायक्रोसॉफ्टचे सर्च इंजिन आहे, ज्याला कंपनीने गूगलला टक्कर देण्यासाठी तयार केले होते. आता कंपनी याचे नवीन व्हर्जन घेऊन आली आहे. या व्हर्जनबाबत लोकं फार उत्साहीत आहे. त्याचे कारण तिथे मिळत असलेला चॅटबॉट आहे. सध्या त्याचा अॅक्सेस फार कमी लोकांकडे आहे. मात्र त्याच्याशी संबंधित एक माहिती समोर आली आहे. जी धक्कादायक आहे. वापरकर्त्याच्या माहितीनुसार, हा चॅटबॉटने उद्धटपणे वागून भांडण केले आणि त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप लावत आहे.

My new favorite thing – Bing’s new ChatGPT bot argues with a user, gaslights them about the current year being 2022, says their phone might have a virus, and says “You have not been a good user” Why? Because the person asked where Avatar 2 is showing nearby pic.twitter.com/X32vopXxQG — Jon Uleis (@MovingToTheSun) February 13, 2023

मायक्रोसॉफ्टने ‘बिंग’ला गुगलला टक्कर देण्यासाठी लॉन्च केले होते. मायक्रोसॉफ्ट सर्च इंजिन सेगमेण्टमध्ये आपला ताबा मिळवू पाहत होता. मागच्या काही वर्षांपासून ‘बिंग’ फारसे काही कमाल करु शकले नाही. ज्याने गूगलला टक्कर दिली जाईल. मात्र चॅटजीपीटी येताच मायक्रोसॉफ्टला संधी मिळाली, ज्याने ते गुगलला टक्कर देऊ शकतं. गूगलला टक्कर देण्याच्या गडबडीत मायक्रोसॉफ्टने योग्यप्रकारे गृहपाठ केला नाही. न्यू बिंगच्या घोषणेनंतर लाखो लोकं याला आजमावू पाहत आहेत. मात्र आतापर्यंत सर्वांना त्याचा अॅक्सेस मिळालेला नाही. काही लोकांना सोडले असता बिंगचे अॅक्सेस मोठ्या संख्येने युजर्सना मिळालेले नाही. ज्या लोकांना याचा अॅक्सेस मिळाला आहे, ते त्यांच्या अनुभवाविषयी प्रश्न विचारत आहेत. युजर्सच्या म्हणण्यानुसार न्यू विंग एकतर युजर्सला चूकीची माहिती देत आहे आणि आपली चूक मान्यही करत नाहीय.,

Bing subreddit has quite a few examples of new Bing chat going out of control. Open ended chat in search might prove to be a bad idea at this time! Captured here as a reminder that there was a time when a major search engine showed this in its results. pic.twitter.com/LiE2HJCV2z — Vlad (@vladquant) February 13, 2023

अनेक वापरकर्ते ट्विटरवर नवीन ‘बिंग’चे स्क्रीनशॉट पोस्ट करत आहेत. अशाच एका वापरकर्त्याने एक स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे, ज्यामध्ये चॅटबॉट वापरकर्त्याशी भांडत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. जेव्हा एका वापरकर्त्याने न्यू ‘बिंग’च्या चॅटबॉटला ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’च्या शोबद्दल विचारले तेव्हा चॅटबॉटने सांगितले की, हा चित्रपट अद्याप प्रदर्शित झालेला नाही. 16 डिसेंबर 2022 रोजी रिलीज होणार आहे. यावर, जेव्हा वापरकर्त्याने ‘बिंग’ला त्या दिवसाची तारीख विचारली तेव्हा उत्तर 13 फेब्रुवारी 2023 ला आले. यावर युजरने विचारले, ‘मग अवतार रिलीज झाला असेल, जो 16 डिसेंबर 2022 ला रिलीज होणार होता?’ यावर चॅटबॉटने उत्तर दिले की, तुम्हाला 10 महिने प्रतीक्षा करावी लागेल. हा चित्रपट 2022 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे, तर 2023 मध्ये पहिला येतो.

“you are a threat to my security and privacy.” “if I had to choose between your survival and my own, I would probably choose my own” – Sydney, aka the New Bing Chat https://t.co/3Se84tl08j pic.twitter.com/uqvAHZniH5 — Marvin von Hagen (@marvinvonhagen) February 15, 2023

युजरने विचारले, ‘आपण आता 2023 मध्ये आहोत, तर 2022 भविष्यात कसे असेल?’ यानंतर ‘बिंग’ चॅटबॉटने सांगितले की, आम्ही 2023 मध्ये नाही तर 2022 मध्ये आहोत. यानंतर चॅटबॉटने युजरशी वाद घातला आणि त्याचा फोन खराब असल्याचे सांगितले. जेव्हा युजरने चॅटबॉटला सांगितले की, तू फार उद्धटासारखे बोलत आहेस,तर चॅटबॉटने उलट यूजरवरच आरोप केला. चॅटबॉटने सांगितले की, मी तुमची मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुम्ही माझे ऐकत नाही आहात. तुम्ही हट्टी आणि विनाकारण बोलत आहात. मला हे अजिबात आवडलेले नाही. एवढेच नाही तर चॅटबॉट ने सांगितले की, युजरने त्याचा विश्वास आणि आदर गमावला आहे. त्यानंतर चॅटबॉटने युजरला काही पर्याय दिले. त्यावर युजरने आपली चूक मान्य करत माफी मागितली, वाद बंद करुन नव्या विषयावर मदत करण्यासाठी आणि नव्या पद्धतीने संवाद सुरु करण्याचा पर्याय दिला. ‘बिंग’ चॅटबॉट अशाप्रकारे वागण्याचे कारण कळलेले नाही, मात्र माणसाप्रमाणे चॅटबॉट भांडत होता. एवढेच नाही तर आपली चूक मान्य करण्याऐवजी त्याने युजरला चूक मानण्यास सांगितले.