एमआयएम ही भाजपची बी टीम, तेजस्वी यादवची टीका

‘एमआयएम’चा माजी आमदार वारिस पठाणने गुरुवारी हिंदूविरोधी केलेल्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठत आहे. बिहारमधील राजदचे नेते व लालू प्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव याने देखील वारिस पठाणच्या अटकेची मागणी केली आहे. यावेळी त्याने पठाण याला फटकारताना एमआयएम हा पक्ष म्हणजे भाजपची बी टीम असल्याची टीका केली आहे.

Tejashwi Yadav,RJD on AIMIM’s Waris Pathan: The statement is condemnable, he should be arrested. AIMIM is working like B-team of BJP. Similarly, leaders like Anurag Thakur & Parvesh Varma should also be arrested. Action must be taken against anyone who makes provocative remarks pic.twitter.com/eTdgIUCWbD

