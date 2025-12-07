मतांचा टक्का वाढला तरी कमी फरकाने पराभव, बिहार निवडणुकीबाबात तेजस्वी यादव यांनी उपस्थित केली शंका

बिहार विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनी पराभव स्वीकारला असला तरी निकालांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुप्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल यांच्यासोबतच्या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी आरोप केला की निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष नव्हती आणि सरकारी यंत्रणेचा वापर सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्यासाठी करण्यात आला. ते म्हणाले की या निवडणुकीत एनडीएला सत्ता मिळाली असेल, पण लोकशाही आणि जनमताचा विजय झाला नाही.
तेजस्वी यादव यांच्या मते, या संपूर्ण निवडणुकीत बेरोजगारी हा मुख्य मुद्दा होता आणि लोकांनी त्यावर उत्तर मागितले होते. बिहारमध्ये उद्योग-धंद्यांचा अभाव असल्याने रोजगाराचे चित्र गंभीर आहे, वारंवार पेपर फुटत होते आणि शिक्षण व आरोग्य व्यवस्था कमजोर आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की सरकारबद्दल लोकांमध्ये नाराजी होती आणि बहुसंख्य जनतेला बदल हवा होता.
एनडीए सरकारवर टीका करताना त्यांनी म्हटले की 20 वर्षांच्या सत्तेनंतरही बिहारमध्ये अपेक्षित विकास झाला नाही. ते म्हणाले की डबल इंजिन सरकार असूनही एकही साखर कारखाना सुरू करता आला नाही आणि बेरोजगारीवर कधीही गंभीर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे दोन दशकांत जनतेच्या जीवनमानात कोणताही स्पष्ट बदल दिसत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
निकालांबाबत शंका व्यक्त करताना तेजस्वी यादव म्हणाले की अनेक मतदारसंघात अतिशय कमी मतांनी पराभव झाला असून काही ठिकाणी फरक इतका कमी आहे की निकाल संशयास्पद वाटतो. त्यांनी दावा केला की राजदचा मतांचा टक्का वाढलेला असताना इतक्या कमी फरकाने पराभव होणे सामान्य नाही. अगदी भाजप आणि जेडीयूचे काही विजयी उमेदवारही स्वत:च्या विजयाबद्दल निश्चित नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
तेजस्वी यादव यांनी आरोप केला की आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विविध योजनांच्या नावाखाली लोकांना थेट पैसे वितरित करण्यात आले आणि ते निवडणुकीपूर्वीचे आर्थिक लोभाचे साधन होते. त्यांच्या मते सुमारे 40 हजार कोटी रुपये विविध योजनांमधून लोकांना देण्यात आले आणि याचा थेट परिणाम मतदानावर झाला.
तेजस्वी यांनी ईव्हीएम आणि निवडणूक आयोगावरही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की जनतेला बदल हवा होता, पण मशीनने तो बदल होऊ दिला नाही. निवडणूक आयोगाने आमच्या तक्रारींवर कारवाई केली नाही आणि त्यांची भूमिका निष्पक्ष वाटली नाही, असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते यामुळे लोकशाहीवरील विश्वास कमी झाला आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता प्रश्नचिन्हात आली.
शेवटी तेजस्वी यादव म्हणाले की जनतेचा मूड स्पष्टपणे बदलाचा होता आणि राजदचा जाहीरनामा लोकांच्या वास्तवाशी जोडलेला होता. पराभव सहज मानण्यासारखा नसल्याचे सांगत त्यांनी संकेत दिले की पुढील काळात ते निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेविरुद्ध आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी लढा सुरू ठेवतील.