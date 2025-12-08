ट्रम्प यांचा युद्धविराम अपयशी; थायलंड आणि कंबोडियामध्ये पुन्हा युद्ध सुरू

थायलंड आणि कंबोडियामध्ये पुन्हा एकदा युद्ध सुरू झाले आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या युद्धबंदीनंतरही थायलंडने कंबोडियन सीमेवर पुन्हा एकदा हवाई हल्ले केले आहेत. थायलंडच्या लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल विंथाई सुवारी यांनी सोमवारी सांगितले की थायलंडने कंबोडियासोबतच्या वादग्रस्त सीमेवर हवाई हल्ले केले आहेत. यापूर्वी दोन्ही देशांनी एकमेकांवर युद्धबंदी कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. आता दोन्ही देशात नव्या युद्धाला तोंड फुटल्याने ट्रम्प यांचा युद्धबंदी अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे.
थायलंड-कंबोडिया सीमेवर पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे. सोमवारी सकाळी रॉयल थाई एअर फोर्सने सीमेवर F-16 लढाऊ विमानांचा वापर करून हवाई हल्ला केला. शनिवार आणि रविवारपासून दोन्ही देशांमधील संघर्षांचे वृत्त प्रसारित होत होते. आतापर्यंत या हल्ल्यात एक थाई सैनिक ठार झाला आहे आणि चार जण जखमी झाले आहेत. थायलंडच्या लष्कराने कंबोडियाच्या सीमेवर एफ-१६ विमाने तैनात केली आहेत आणि ते हवाई हल्ले करत आहेत. थाई लष्कराने एका निवेदनात म्हटले आहे की उबोन रत्चाथानी प्रांताच्या पूर्वेकडील भागात दोन ठिकाणी झालेल्या नवीन चकमकींमध्ये किमान एक थाई सैनिक ठार झाला आणि चार जण जखमी झाले.
जुलैमध्ये हा सीमा वाद पाच दिवसांच्या युद्धात रूपांतरित झाला, त्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी युद्धबंदीत मध्यस्थी केली. ऑक्टोबरमध्ये क्वालालंपूरमध्ये दोन्ही देशांमधील एका मोठ्या युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरी करताना ट्रम्प उपस्थित होते. तथापि, ही युद्धबंदी फक्त दोन महिने टिकली. रविवारी (७ डिसेंबर) सततच्या लढाईनंतर, कंबोडियन सैन्याने सी सा केट प्रांतातील कंथारलक जिल्ह्यातील फु फा लेक-प्लॅन हिन पॅट कोन भागात हल्ला केला.
कंबोडियाच्या राष्ट्रीय संरक्षण मंत्रालयाने थाई लष्करावर प्रीह विहार प्रांतातील सीमेवर कंबोडियन सैन्यावर “क्रूर आणि अमानुष” हल्ले केल्याचा आरोप केला. कंबोडियाने या घटनांना सहा आठवड्यांपूर्वी स्वाक्षरी केलेल्या द्विपक्षीय शांतता कराराचे गंभीर उल्लंघन म्हटले आहे. कंबोडियन सैन्याचे प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल मैली सोचेता म्हणाले की, ८ डिसेंबर रोजी सकाळी ५:०४ वाजता अन सास भागात हल्ले सुरू झाले, जिथे थाई सैन्याने कंबोडियन स्थानांवर गोळीबार केल्याचे वृत्त आहे. निवेदनानुसार, थाई सैन्याने नंतर तामोन थॉम मंदिर, प्रीह विहार मंदिराजवळील ५ मकारा परिसर आणि चोमका चेक यांच्या दिशेने टँक शेल डागले, ज्याला कंबोडियाने अनेक दिवसांच्या चिथावणीनंतर समन्वित हल्ला म्हणून वर्णन केले आहे.
फक्त ४५ दिवसांपूर्वी, थायलंड आणि कंबोडियामधील सीमा वादात युद्धबंदी करण्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. ही घटना २०२५ मध्ये घडली, जेव्हा जुलैच्या अखेरीस सीमा संघर्ष सुरू झाला. ट्रम्प यांनी २६ जुलै २०२५ रोजी दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आणि व्यापार दबावाची धमकी देऊन त्यांना त्वरित युद्धबंदी चर्चा सुरू करण्यास राजी केले. त्यानंतर, युद्धबंदी २८ जुलै २०२५ रोजी लागू झाली. त्याची औपचारिक घोषणा आणि विस्तारित करार २६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मलेशियातील क्वालालंपूर येथे झालेल्या आसियान शिखर परिषदेदरम्यान झाला, जिथे ट्रम्प देखील उपस्थित होते.