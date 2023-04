Video – उन्हाळ्यात साहसी अनुभव घ्यायचाय? मग मुंबईजवळील या ठिकाणाला नक्की भेट द्या

निसर्गाच्या सानिध्यात पिकनिकला जायचं म्हटलं की हिवाळा आणि पावसाळा हे दोन ऋृतू योग्य असतात. थंडगार वातावरणामुळे पिकनिकचा आनंद द्विगुणीत होतो. मात्र उन्हाळ्यात देखील निसर्गाच्या सानिध्यात थंडगार अशी पिकनिक करायची असेल तर मुंबईपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर एक ठिकाण आहे. नुकताच महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने या ठिकाणाचा व्हिडीओ त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर शेअर केला आहे. जव्बार शहरापासून 8 किलोमीटर अंतरावर असलेला कालमांडवी धबधबा हा उन्हाळ्यातील बेस्ट पर्यटन स्पॉट आहे.

Looking for the ultimate summer adventure? Head over to Kalmandvi waterfall. Located just 8km south of Jawhar town, this 100-meter-deep cascade is an absolute must-see.

