आदिवासी विकास महामंडळाने 547 शेतकऱ्यांचे पैसे लटकवले; 21 हजार क्विंटल धान्य विकले, पण दीड वर्षापासून फुटकी कवडी नाही

मुरबाड आणि शहापूर तालुक्यातील ५४७ भात उत्पादक शेतकऱ्यांचे सुमारे पाच कोटी रुपये आदिवासी विकास महामंडळाने गेल्या दीड वर्षांपासून लटकवून ठेवले आहेत. या शेतकऱ्यांनी २०२३-२४ मध्ये सुमारे २१ हजार क्विंटल भात महामंडळाच्या भात खरेदी केंद्रावर दिला. त्यानंतर महामंडळाने प्रक्रिया करून या भाताची विक्रीही केली. मात्र ई-पीक पाहणी केली नसल्याचे कारण पुढे करून शेतकऱ्यांना अद्याप फुटकी कवडीही दिली नाही. अधिकारी पैसे देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
मुरबाड आणि शहापूर तालुके हे धान्याचे कोठार म्हणून ओळखले जातात. या शेतकऱ्यांनी पिकवलेला भात धसई, दुधनोली, माळ, शहापूर या केंद्रांवर आदिवासी विकास महामंडळाला विकण्यात आला. धान्याचा दर प्रतिक्विंटल २ हजार ३८० रुपये एवढा आहे. हे पैसे तातडीने मिळणे गरजेचे असताना अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांवर उपासमारीचे संकट कोसळले आहे. महामंडळाच्या या गलथान कारभाराकडे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बबन हरणे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करून संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
सुमारे ५४७ शेतकऱ्यांच्या सातबाराची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या-च्या सातबाराची पडताळणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी पिकांची लागवड केली आहे, परंतु ऑ नलाइन पीक पाहणी केली नाही. तसा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयात सादर केला आहे. वरिष्ठांकडून रक्कम देण्याचे आदेश येताच रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाईल.
तुषार वाघ, उपप्रादेशिक अधिकारी, आदिवासी विकास महामंडळ, शहापूर