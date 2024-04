Cash For Query : तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांच्याविरोधात ईडीने दाखल केला गुन्हा

तृणमूल काँग्रेसच्या फायरब्रॅण्ड नेत्या महुआ मोईत्रा यांच्याविरोधात ‘कॅश फॉर क्वेरी’प्रकरणी सक्तवसूली संचलनालयाने मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे महुआ मोईत्रा यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. महुआ मोईत्रा यांना आता पर्यंत ईडीकडून चौकशीसाठी तीन वेळा समन्स बजावण्यात आले. मात्र एकदाही महुआ मोईत्रा चौकशीला उपस्थित राहिल्या नाहीत.

The Enforcement Directorate has filed a money laundering case against TMC leader Mahua Moitra in a cash-for-query row: Sources pic.twitter.com/U5Gw21aSMk

