सर पादून सोफा फाडून टाका! खलीने वैतागून कमेंट केल्या बंद

द ग्रेट खली सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. कारण नेटकर्‍यांनी त्याच्याकडे विचित्र मागण्यात करत त्याच्या फोटोंवर कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे. अखेर खलीने कंटाळून काही फोटोखालील कमेंट्स बंद केल्या आहेत.

It all started with this comment in his insta post#KHALI pic.twitter.com/SlmbVaXWNx

— Khaleel Khazi | ಖಲೀಲ್ ಖಾಝಿ (@KhaziKhaleel) May 31, 2021